フィンランドのプロデューサー ミーシャとシンガー ビーマイフィアスコによる共同EP『Aura Gold』が、本日2月20日にリリースされた。

国境を越えたコラボレーションから生まれた本作は、ソウルとR&Bを軸に、70年代ファンク、90年代R&B／HIPHOP、アフロビーツ、アマピアノ、モダンポップまでを横断しながら、タイムレスでありながら現在進行形のサウンドを描き出している。

制作はビーマイフィアスコの拠点であるノースカロライナとミーシャの拠点であるフィンランドを行き来しながら進行。離れた場所にいるアーティスト同士がオンラインで楽曲制作を重ね、信頼関係と共通の音楽的ビジョンを育てていく、現代的なコラボレーションの形を体現している。その過程でビーマイフィアスコはフィンランドを訪れ、現地ミュージシャンのココボナ（ベース）、Ville-Veikko（ギター）とのセッションを通じて、EPの核となるサウンドが形作られていった。

最初に録音された「Back to Myself」は、本作の方向性を象徴する楽曲であり、自己回復、正直さ、自分らしさをテーマに据えている。ミーシャのグルーヴ感あふれるジャンルレスなプロダクションが、自由な空気感をまとったサウンドを描き出し、ビーマイフィアスコは自身の経験や変化、そして恐れずに輝くことの大切さを、率直な言葉と歌で描き出している。

本作は単なる作品集ではなく、自分自身の光を信じ、自分の道を大切にし、人とのつながりに身を預けていく姿勢が、音楽として丁寧に刻まれたアルバムに仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）