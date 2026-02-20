ハッピーセットに『SPY×FAMILY』＆『ヒロアカ』の「UNO」が登場！ 3種のゲームが楽しめる
「マクドナルド」は、2月27日（金）から、アニメ『SPY×FAMILY』と『僕のヒーローアカデミア』とコラボレーションしたハッピーセット「みんなでUNO」を、全国の店舗で発売する。
【写真】カードのデザインも注目！ ハッピーセット「みんなでUNO」全6種一覧
■スマホで対戦ゲームも楽しめる
今回登場する「みんなでUNO」は、おなじみの「UNO」に加えて、すべてのカードが“ワイルド”として遊べるスピード感あふれる「UNO オールワイルド」、表と裏の2つの面を使って展開が大きく変化する「UNO フリップ」の3種類。それぞれ1枚ずつホログラムの特殊カードが入っている。
ハッピーセット「みんなでUNO」は、ゲームごとに異なるルールを理解し、勝つために駆け引きをする遊びが、論理的に考える力や、相手の判断や行動を想像する社会性を育み、さらにカードの色や数字、さまざまなキャラクターのカードを見分けることで、図形・空間認識力や数の理解を深めることができるという。
本商品は、第1弾が2月27日（金）から3月5日（木）まで、第2弾が3月6日（金）から3月12日（木）まで、第1弾と第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる第3弾が3月13日（金）からと3回に分けて販売。
第1弾は「UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ」、「UNO SPY×FAMILY ロイド」、「UNO オールワイルド 僕のヒーローアカデミア 轟焦凍」、第2弾は「UNO オールワイルド SPY×FAMILY ヨル」、「UNO 僕のヒーローアカデミア 緑⾕ 出久」、「UNO フリップ 僕のヒーローアカデミア 爆豪 勝己」がラインナップにそろう。
加えて、おもちゃのカードまたはパッケージのQR コードをスマートフォンで読み込むと、『SPY×FAMILY』と『僕のヒーローアカデミア』のキャラクターからプレイヤーを選択し、対戦できるデジタルゲーム「みんなでUNO」も付いてくる。
