¡¡¸µ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀîºê½¡Â§¡Ê¢¨ºê=¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWORLD BASEBALL CLASSICTM OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-¡×¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎWBC¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û Àîùõ½¡Â§¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë·É°¦¤¹¤ë¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¡©»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¤¥Á¥í¡¼°¦¤ÈWBCÂè1²óÂç²ñ¤«¤é¤ÎÊÑÁ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÇØÈÖ¹æ51¤ÎÎëÌÚ¤Ã¤Æ¡Ä¡©¡×
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î»û²È¤È¥¨¡¼¥¹¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Æ26¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¡¢¿¹»³Ì¤Í£¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÁðÌîµå¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»û²È¤Ï¡¢Âè1²óÂç²ñ¡Ê2009Ç¯¡Ë¤ÇÎ¤ºêÃÒÌé¤È¾¾ºäÂçÊå¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ºÇ¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æâ³ÑÄ¾µå¤Ë¹½¤¨¤ëÎ¤ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£8¡¢9µåÏ¢Â³¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¹½¤¨¤Æ¾¾ºä¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤ËÅú¤¨¤Æ´°àú¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÇÛµå»Ë¾åÅÁÀâ¤°¤é¤¤¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿¸ýÄ´¡£¡ÖÎ¤ºê¤µ¤ó¤Ïº£YouTuber¤Ç¤¹¤±¤É¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤¾¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢Ìî¼ê¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àîºê¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤¢¤ì¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤¹¤´¤µ¡£ÂçÊå¤µ¤ó¤â³ÐÀÃ¥â¡¼¥É¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤²Ã¸º½ª¤ï¤ì¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¹Ô¤±¹Ô¤±¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤ÏÆ±Âç²ñ¤Ç¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤Î³èÌö¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£10²óÉ½2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤òÊü¤Á¡¢·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¾ìÌÌ¡£¡Öº£¤Ç¤â¤¢¤Î¥¤¥Á¥í¡¼ÀèÇÚ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¤Ö¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
