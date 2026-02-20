女優の鈴木美羽（25）が、19日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。写真うつりがよく見えるほうの顔を指す“利き顔”について解説した。

同番組で“利き顔”の話題になり、AKB48の秋山由奈は、ヘアメークスタッフから「左だね」と言われたエピソードを披露した。それまで自覚はなかったものの、その時に左側の髪を耳に掛けるスタイルになったといい、それ以来なるべく顔の左側を見せるようにしていると明かした。

これに鈴木は「女の子の大半、7割、8割は左」と提唱。自身も左という鈴木は「女の子と2ショットを撮るってなっても、左同士の利き顔だと、同じ方向の写真になります」と解説した。

そして番組では、お笑いタレント・ビビる大木の利き顔を判定。目の開き具合や顎のラインを見た鈴木は、「左のほうが綺麗な気がします」と指摘。大木は「“左から撮って”って言えばいいんだ。そういうのがあるんだ」と感心した。

とはいえプロのカメラマンからは、自身が得意ではない方向を指示されるケースもあるとの反論に、鈴木はその経験もあると認めながら「“あっ、利き顔じゃないね”って一瞬で言われました」と告白。「骨格とかが全然違うんで」といい、「例えばデートをするとかになったら、私は（相手を）左にいさせたいです」と笑いを誘った。

これを受けて「ドランクドラゴン」鈴木拓は「そんな世界があるんだね」と驚きつつ、収録時は鈴木の右側に座っているため「俺側から見る美羽ちゃんはひどいもん」と毒舌を交えて伝えると、鈴木は「ひどくはないです」とキッパリ。「こっち（右側）は普通、でも左はもっとかわいい」と返していた。