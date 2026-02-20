第５４回ローザンヌ国際バレエコンクールの決選が７日、スイスで行われた。

米国在住の佐居勇星（さいゆうせい）（１５）が５位に入賞。韓国在住で日本国籍も持つ廉茶然（ヨムダヨン）（１７）が２位に入った。ハイレベルな大会の模様を振り返る。（工藤彩香、小間井藍子）

コンクールは１５〜１８歳の男女が対象。決選では、８か国から２１人が古典と現代舞踊の課題でしのぎを削った。

佐居はトップバッターで登場。古典の課題作品「ドリーブ組曲」では、高いジャンプや高速の回転技が続く難易度の高い振り付けを正確なだけでなく優雅に踊った。現代舞踊では、古典バレエ「くるみ割り人形」の名曲を使ったユニークな作品に挑戦。難しい振り付けをさらりとこなすと同時にスタイリッシュなポーズも決めた。「緊張せず楽しく踊れた。５位は本当に信じられない。うれしいです」と笑顔を見せ、「将来は観客を楽しませ、驚かせられるようなダンサーになりたい」と語った。

父が韓国人の廉は、母が北海道出身。卓越した技術で会場を沸かせた。「（バレエを）教え、育ててくれた両親に感謝している。観客に感情や情熱を届けられてうれしい。コンクールが終わったら日本を訪問したい」と話し、韓国から応援に駆けつけた両親と喜びを分かち合った。

一方、名古屋市出身でスイス留学中の伊藤里紗（１７）は入賞を逃した。伊藤は「決選に来られたことは光栄で、感謝の気持ちでいっぱい。心から楽しめた」と前を向いた。

今回の９人の審査員の一人で、かつてスイスのバーゼル劇場バレエ団でプリンシパルを務めた中野綾子は、「めちゃくちゃレベルが高かった。審査員としてはすごく難しく、大変だった」と振り返る。

佐居については「『僕はやるんだ』というパッションを感じ、やりたいことが全部表現できている気がした」と話す。「高い完成度で踊っていて、私はものすごく大好き。ここまで行ってくれて、日本人としては本当に誇りです」。廉については、「すでにプロフェッショナルとしてやっていく意識が見えていた。コンクールの１週間においても明らかな上達が見えた」とたたえた。伊藤に関しても「大人っぽくチャーミング。必ずプロとして活躍できるいいダンサーになれると思う」とエールを送った。

１位は米国のウィリアム・ジャイブス（１８）だった。

ギエムに生涯功績賞

決選後に、パリ・オペラ座、英国ロイヤル・バレエ団で活躍したシルヴィ・ギエムに対しての「生涯功績賞」授与式も行われた。２０１５年末の日本での引退公演以降、表舞台から消えたスーパースターをステージ上に引っ張り出せたのは、やはりそこがローザンヌだから。ファイナリストたちとギエムが同じ壇上で拍手を送り合うのは感動的な光景だった。

上位５人、即プロ通用…総評

今大会について、舞踊評論家の森菜穂美氏に総評してもらった。

◇

本年は出場者のレベルが非常に高く、特に上位５人についてはプロとして即、通用するほどの実力の持ち主だった。近年はアジアからの出場者の割合が多く、今年も１４人の入賞者のうち９人が中韓からの出場者で両国のバレエ教育の高度さがうかがえる。

今年の審査の傾向として、将来性よりも現時点での完成度を重視した結果となっており、２１人の決選進出者のうちジュニア（１５、１６歳）が７人と少なかった。成熟したダンサーが多い中で、全出場者中最年少の佐居が５位に入賞したのは快挙だった。

佐居は古典では高い跳躍と美しいつま先、超絶技巧を正確に踊る技術と１５歳とは思えない演技を見せた。現代舞踊では素早い音楽に的確に反応しアクロバチックな振り付けを弾むように踊る表現力で際立った。

２位の廉は「エスメラルダ」での片脚バランスでタンバリンをたたく際の強い軸の安定感や華麗な回転技で「観客賞」も受賞した。惜しくも入賞を逃した伊藤は、古典での溌剌（はつらつ）とした演技と軽やかな跳躍が魅力的で、観客の喝采もひときわ大きかった。

ローザンヌは舞台上の踊りだけでなく、５日間のコーチングで教師陣から何を吸収し成長したかを評価する点で、ダンサーの可能性や実力を他のコンクールよりも丁寧に審査している。

順位にかかわらず、将来性のある出場者にスカラシップを授与して機会を与えることを主眼に置いているため、入賞できなくても大きなチャンスを掴（つか）める。だからこそ５４回も続いてスターダンサーたちを輩出し続けているのだ。