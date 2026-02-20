女優田中麗奈（45）が、20日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。プライベートでも演技を勉強していることを明かした。

長女を子育中の中、この約半年間で6本の映画の出演映画が公開されるなど、多忙な田中。それでもプライベートでは、2年前から「アクティングクラス」に通って演技を学び直しているという。

司会の鈴木菜穂子アナウンサーが「必要ですか？って思っちゃう」と言うと、田中は「前から基礎を強化したいという部分とか。演技の学校を出て、この業界に入ったというわけでもなかったので。それが気になっていて」。

そして「自分でお芝居の本を読んだり、時々ワークショップを受ける時はあっても、独学でとなると不安定さも出てくるかもしれないですし。自分が何をやっているのか、どういうことがお芝居で起きているのかを知りたいな、って」と話した。

また映画も映画館で見るという。「うまくいったら週に2、3本みたいですね。月、7、8本みたい。なるべくすぐ行きたいですね。この時間に行けるのはどこだろう、って遠くても行っちゃいます」と笑った。