UEFAがクラブW杯48チーム制に賛成へ…欧州出場枠は12→16の可能性
欧州サッカー連盟(UEFA)は国際サッカー連盟(FIFA)のクラブワールドカップ48チーム制案を支持するようだ。『ガーディアン』が伝えている。
イギリスメディアの『ガーディアン』は昨年8月、2025年より4年に一度の開催としつつ32チーム制に拡大したばかりのクラブW杯について、2年に一度の開催にするとともに参加クラブ数を32から48に広げる案が浮上していることを報じていた。
UEFAはこれに対し、当初はUEFAチャンピオンズリーグの権威が低下する懸念から反対する姿勢だったというが、2年に一度の開催は見送ることを前提として参加クラブ数の拡大に賛成する方針を示したという。前回大会は総額10億ドルの賞金が話題になったように、参加するクラブと参加できないクラブでの経済格差が広がるリスクもあるなか、「大会を隔年開催にするよりも48チームに拡大する方が混乱が少ない」としてさらなる拡大を支持するようだ。
そうした考えは強豪クラブが参加できなかった点も影響している模様。前回大会はUEFAチャンピオンズリーグの成績をもとにヨーロッパから12クラブが参加した一方、バルセロナ、リバプール、マンチェスター・ユナイテッドといったチームは出場することができなかった。拡大化によって欧州の出場枠は16に増加する可能性があるといい、「より多くのヨーロッパのビッグクラブの参加を保証する」ことが目的と報じられている。
次回大会は2029年夏の開催を予定。翌年にワールドカップの開催を控えるスペインとモロッコで行われることが有力だという。
イギリスメディアの『ガーディアン』は昨年8月、2025年より4年に一度の開催としつつ32チーム制に拡大したばかりのクラブW杯について、2年に一度の開催にするとともに参加クラブ数を32から48に広げる案が浮上していることを報じていた。
そうした考えは強豪クラブが参加できなかった点も影響している模様。前回大会はUEFAチャンピオンズリーグの成績をもとにヨーロッパから12クラブが参加した一方、バルセロナ、リバプール、マンチェスター・ユナイテッドといったチームは出場することができなかった。拡大化によって欧州の出場枠は16に増加する可能性があるといい、「より多くのヨーロッパのビッグクラブの参加を保証する」ことが目的と報じられている。
次回大会は2029年夏の開催を予定。翌年にワールドカップの開催を控えるスペインとモロッコで行われることが有力だという。