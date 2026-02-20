『FUJI ROCK FESTIVAL′26』ラインナップ第1弾発表！藤井風、XG、ハイスタ、アジカンら66組が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『FUJI ROCK FESTIVAL’26』のラインナップ第1弾が発表された。

各日ヘッドライナーを含む66組の出演アーティストが明らかになった。

■『FUJI ROCK FESTIVAL’26』ラインナップ第1弾（出演日別）

◎7月24日（金）

The xx

ASIAN KUNG-FU GENERATION / Hi-STANDARD

TURNSTILE

ARLO PARKS / HYUKOH / LETTUCE

ALTIN GUN / CHAPPO / 奇妙礼太郎BAND / KOTORI / My Hair is Bad

OGRE YOU ASSHOLE / SNAIL MAIL / SON ROMPE PERA / SORRY

TESTSET / TINARIWEN / w.o.d. / Wata Igarashi / Yo-Sea

◎7月25日（土）

KHRUANGBIN

Fujii Kaze / TOMORA / BASEMENT JAXX

BADBADNOTGOOD / サニーデイ・サービス / XG

THE BETHS / Bialystocks / BOHEMIAN BETYARS / ブランデー戦記 / cero

IO / KOKOROKO / Kroi / LA LOM / OAU / QUADECA / Riddim Saunter

柴田聡子(BAND SET) / SIX LOUNGE / Trueno / YUUF

◎7月26日（日）

MASSIVE ATTACK

平沢進+会人 / MITSKI / MOGWAI

AMERICAN FOOTBALL / never young beach / Tempalay

Aooo / 浅井健一 / THE BREAKS / the cabs / DONAVON FRANKENREITER

FRIKO / GOGO PENGUIN / GRAPEVINE / 平井 大 / んoon

JAPANESE BREAKFAST / PLINI / 礼賛 / SOFIA ISELLA / TAL FRY

and more artists to be announced

■ヘッドライナーはThe xx、KHRUANGBIN、MASSIVE ATTACK

初日のヘッドライナーを飾るのは、昨年アルバム制作に向けて再集結したThe xx。Hi-STANDARDが27年ぶりフジロックに登場するほか、今年バンド30周年を迎えたASIAN KUNG-FU GENERATION、TURNSTILEらが決定。

2日目は、KHRUANGBINが登場。さらに世界に愛と自由を広めるシンガーソングライター Fujii Kaze、世界中の人々をエンパワーし続ける7人組XGがフジロック初出演を飾る。

3日目は、MASSIVE ATTACKが16年ぶりに最終日のヘッドライナーとして苗場に帰還するほか、平沢進+会人、MITSKI、MOGWAIらが登場する。

チケットは全券種の先行販売が開始された。なお、15歳以下は保護者の同伴に限り入場無料となる。すべての詳細はオフィシャルサイトで確認しよう。

■プレイベント『SMASH go round FUJI ROCK NIGHTS 2026』開催決定

『フジロック’26』に向けて、今年も渋谷からキックオフイベントが4月3日に東京・渋谷CLUB QUATTROにて開催される。過去の伝説的ライブの写真やポスターの展示やワークショップのほか、今年のフジロックのチケットやオフィシャルグッズも販売される。スペシャルライブには、never young beach、苗場音楽突撃隊GUEST：浅井健一、DJではPOKASKA（from 苗場）が出演する。

■イベント情報

『Smash Go Round FUJI ROCK NIGHTS 2026』

04/03（金）東京・渋谷CLUB QUATTRO 4F＆5F

出演：never young beach 苗場音楽突撃隊GUEST：浅井健一 DJ：POKASKA（from 苗場）

『FUJI ROCK FESTIVAL’26』

07/24（金）新潟・湯沢町 苗場スキー場

07/25（金）新潟・湯沢町 苗場スキー場

07/26（金）新潟・湯沢町 苗場スキー場

