『FUJI ROCK FESTIVAL′26』ラインナップ第1弾発表！藤井風、XG、ハイスタ、アジカンら66組が決定
『FUJI ROCK FESTIVAL’26』のラインナップ第1弾が発表された。
各日ヘッドライナーを含む66組の出演アーティストが明らかになった。
■『FUJI ROCK FESTIVAL’26』ラインナップ第1弾（出演日別）
◎7月24日（金）
The xx
ASIAN KUNG-FU GENERATION / Hi-STANDARD
TURNSTILE
ARLO PARKS / HYUKOH / LETTUCE
ALTIN GUN / CHAPPO / 奇妙礼太郎BAND / KOTORI / My Hair is Bad
OGRE YOU ASSHOLE / SNAIL MAIL / SON ROMPE PERA / SORRY
TESTSET / TINARIWEN / w.o.d. / Wata Igarashi / Yo-Sea
◎7月25日（土）
KHRUANGBIN
Fujii Kaze / TOMORA / BASEMENT JAXX
BADBADNOTGOOD / サニーデイ・サービス / XG
THE BETHS / Bialystocks / BOHEMIAN BETYARS / ブランデー戦記 / cero
IO / KOKOROKO / Kroi / LA LOM / OAU / QUADECA / Riddim Saunter
柴田聡子(BAND SET) / SIX LOUNGE / Trueno / YUUF
◎7月26日（日）
MASSIVE ATTACK
平沢進+会人 / MITSKI / MOGWAI
AMERICAN FOOTBALL / never young beach / Tempalay
Aooo / 浅井健一 / THE BREAKS / the cabs / DONAVON FRANKENREITER
FRIKO / GOGO PENGUIN / GRAPEVINE / 平井 大 / んoon
JAPANESE BREAKFAST / PLINI / 礼賛 / SOFIA ISELLA / TAL FRY
and more artists to be announced
■ヘッドライナーはThe xx、KHRUANGBIN、MASSIVE ATTACK
初日のヘッドライナーを飾るのは、昨年アルバム制作に向けて再集結したThe xx。Hi-STANDARDが27年ぶりフジロックに登場するほか、今年バンド30周年を迎えたASIAN KUNG-FU GENERATION、TURNSTILEらが決定。
2日目は、KHRUANGBINが登場。さらに世界に愛と自由を広めるシンガーソングライター Fujii Kaze、世界中の人々をエンパワーし続ける7人組XGがフジロック初出演を飾る。
3日目は、MASSIVE ATTACKが16年ぶりに最終日のヘッドライナーとして苗場に帰還するほか、平沢進+会人、MITSKI、MOGWAIらが登場する。
チケットは全券種の先行販売が開始された。なお、15歳以下は保護者の同伴に限り入場無料となる。すべての詳細はオフィシャルサイトで確認しよう。
■プレイベント『SMASH go round FUJI ROCK NIGHTS 2026』開催決定
『フジロック’26』に向けて、今年も渋谷からキックオフイベントが4月3日に東京・渋谷CLUB QUATTROにて開催される。過去の伝説的ライブの写真やポスターの展示やワークショップのほか、今年のフジロックのチケットやオフィシャルグッズも販売される。スペシャルライブには、never young beach、苗場音楽突撃隊GUEST：浅井健一、DJではPOKASKA（from 苗場）が出演する。
■イベント情報
『Smash Go Round FUJI ROCK NIGHTS 2026』
04/03（金）東京・渋谷CLUB QUATTRO 4F＆5F
出演：never young beach 苗場音楽突撃隊GUEST：浅井健一 DJ：POKASKA（from 苗場）
『FUJI ROCK FESTIVAL’26』
07/24（金）新潟・湯沢町 苗場スキー場
07/25（金）新潟・湯沢町 苗場スキー場
07/26（金）新潟・湯沢町 苗場スキー場
