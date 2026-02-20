歌手・早見優が２０日、ブログを更新し、同期である「花の８２年組」のアイドル仲間の還暦を祝ったことをつづった。

早見は「同期仲間のやっくんが、６０歳のお誕生日を迎えました！」と、シブがき隊の薬丸裕英が１９日に還暦を迎えたことを明かした。

１９日にはお祝いのパーティーが開催された。「昨日はご家族が心を込めて企画された、とてもあたたかいサプライズバースデーパーティーにお招きいただきました。やっくんが大切にしている友人たち、家族の愛をいっぱい感じられる集まりでした。最初に入ってきたやっくんの表情が本当にびっくりしていたので、大成功なサプライズでした！」

続けて早見は、薬丸とともに「花の８２年組」の同期である松本伊代、三田寛子、さらに薬丸の妻・石川秀美と一緒に写った写真をアップし「秀美ちゃんは、本当に変わらず可愛い」。

写真には先輩のピーターの姿も。早見は「会場には、ピーターさん、伊代ちゃん、三田寛子ちゃんも。伊代ちゃん、寛子ちゃんと私の３人でスピーチをさせていただきました。３人でちょこっと事前練習したシブがき隊の『ＮＡＩ ＮＡＩ１６』の振り付けを、少しだけ披露しました まさか６０歳のお祝いでＮＡＩ ＮＡＩ１６を踊るとは！」とシブがき隊のデビュー曲「ＮＡＩ・ＮＡＩ １６」を披露したと明かした。

最後に「１６歳からのお付き合い。４５年のお付き合い。こうして還暦を一緒にお祝いできるなんて、本当に感慨深いです。薬丸くん、本当におめでとう！どうか健康で、笑顔あふれる一年になりますように」と記した。