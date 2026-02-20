秋野暢子、前日の残り物含めた「ガッツリ」朝食公開「ボリュームたっぷり」「彩り綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/02/20】女優の秋野暢子が2月19日、自身のInstagramを更新。前日の残り物を含めた朝食を公開した。
【写真】69歳朝ドラヒロイン「彩りが綺麗」前日の残り物も並んだリアルな朝食
秋野は「今朝はガッツリ コロッケサンドに夕べの残り物」とコメント。半分にカットして断面を見せたコロッケサンドと、昨日投稿されていた夕飯のトマトとアボカドのサラダの朝食を公開した。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「ボリュームたっぷり」「美味しそう」「食欲そそられる盛り付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
