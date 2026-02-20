元NMB48村瀬紗英、美脚際立つお洒落コーデに熱視線「センスが神」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2026/02/20】元NMB48でモデルの村瀬紗英が2月18日、自身のInstagramを更新。レースのボトム姿でモノトーンのコーディネートを公開した。
【写真】28歳元48グルメンバー「スタイルレベチ」ミニ丈から美脚全開
村瀬は「New in My closet」とコメントし、モノトーンファッションの写真を公開した。フロントにボタンが並んだ黒のナポレオンジャケット風トップスにフロントが短くバックが長い変形の白いレースボトムを合わせ、スラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを見せている。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美しさ」「スタイルレベチ」「コーデセンスが神」「お洒落すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元48グルメンバー「スタイルレベチ」ミニ丈から美脚全開
◆村瀬紗英、モノトーンのレースボトム姿で美脚スラリ
村瀬は「New in My closet」とコメントし、モノトーンファッションの写真を公開した。フロントにボタンが並んだ黒のナポレオンジャケット風トップスにフロントが短くバックが長い変形の白いレースボトムを合わせ、スラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを見せている。
◆村瀬紗英の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美しさ」「スタイルレベチ」「コーデセンスが神」「お洒落すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】