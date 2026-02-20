2児の母・坂下千里子、娘用のサンドイッチ弁当に絶賛の声「断面が美しい」「ボリューム満点」
【モデルプレス＝2026/02/20】タレントの坂下千里子が2月19日、自身のInstagramを更新。娘に作ったサンドイッチ弁当を公開した。
【写真】49歳ママタレント「断面が美しい」卵・紫キャベツなどぎっしりサンドイッチ弁当
坂下は「今日のお弁当はサンドイッチです！」と記し、卵とレタスやトマト、紫キャベツの野菜などがたっぷり挟まれたサンドイッチが入った曲げわっぱとイチゴがたくさん詰められたデザートの容器を公開。「お弁当箱は、毎日出してねー（娘）よろしくどうぞ」と娘へのお願いもつづっている。
この投稿に、ファンからは「ボリューム満点」「美味しそう」「野菜たっぷり」「断面が美しい」などと反響が寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
