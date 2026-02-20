すみれ、父・石田純一＆亡き母・松原千明さんとの過去ショット公開「そっくり」「親子の愛情が伝わってきて感動」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】モデルのすみれが2月19日、自身のInstagramを更新。過去の家族ショットを公開し話題になっている。
【写真】石田純一の35歳美人娘「お母様の目元にそっくり」亡き母＆俳優父との過去3ショット
すみれは「Happy Birthday Momma Wish you were here」（お母さんお誕生日おめでとう ここにいてくれたらよかったのに）とつづり、2022年11月に亡くなったすみれの母で女優の松原千明さんと父で俳優の石田純一の過去の3ショットを公開。七五三の衣装をまとったすみれに笑顔の松原と石田が寄り添うショットとなっている。
この投稿には「お母様の目元にそっくり」「なんて素敵な写真なんだろう」「親子の愛情が伝わってきて感動」「思い出の詰まった素敵な一枚ですね」などといった反響が寄せられている。
松原は1988年に俳優の石田純一と結婚。90年に長女・すみれを出産。1997年に石田と離婚した。2022年11月に松原は移住先の米ハワイ州の自宅で急死している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆すみれ、過去の家族3ショット公開
◆すみれの投稿が話題
【Not Sponsored 記事】