◾️『Ring-a-Bell 30th Anniversary Deluxe Edition / 渡辺満里奈』

2026年3月21日発売

購入：https://OtakiEiichi.lnk.to/Ring_a_Bell_30th

◆完全生産限定盤アナログレコード

SRJL-1188 4.950円（税込）

[A Side]

01「うれしい予感（アルバム・バージョン）」

作詞：さくらももこ / 作曲：大瀧詠一 / 編曲：CHELSEA / Strings Arrangement：井上鑑

02「金曜日のウソつき」

作詞：能地祐子 / 作曲：萩原健太 / 編曲：萩原健太

Cho：ウルフルズ、伊藤銀次

03「ばっちりキスしましょ」

作詞：Lee David / 日本語詞：能地祐子 / 作曲：Billy Rose / 編曲：井上鑑

04「ダンスが終わる前に」

作詞・作曲：佐野元春 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑

[B Side]

05「高い空遠い街」

作詞・作曲：大貫妙子 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑

06「冬の星座（Duet with 大滝詠一）」

作詞・作曲： William S. Hays / 日本語詞：堀内敬三 / 編曲：多羅尾伴内

07「約束の場所まで」

作詞：高木一江、能地祐子 / 作曲：平井夏美 / 編曲：嶋田陽一、杉真理

08「あなたから遠くへ」

作詞・作曲：金延幸子 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑

◆通常盤CD

SRCL-13588〜13589 3,960円（税込）

・DISC-1

・DISC-2

ボーナスディスク ※収録曲は後日発表予定

▼予約・購入特典

Amazon.co.jp（ECサイト）：メガジャケ

※各特典は予約者優先となり、無くなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。