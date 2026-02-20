大滝詠一、『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』のプロモーション用映像“幻のスタジオライブ”公開
山下達郎・伊藤銀次・大滝詠一が、3月21日に発売するコラボレーションアルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』より、“幻のスタジオライブ”を公開した。
本作は、1976年3月25日に発表された『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』が、2026年に発売50周年になることを記念して、[50th Anniversary Edition]としてナイアガラ・デイよりリリースされるもの。
この映像は、その存在こそ知られていたものの行方知らず状態にあった「ナイアガラCFスペシャル」という作品で、1976年のアルバム『Niagara Triangle Vol.1』のプロモーションの一環として制作されたもの。別名「ナイアガラ・プロモーション・フィルム」と呼ばれ、マニアの間でも幻の映像とされていたという。
出演は大滝詠一のほか、伊藤銀次（G）、村松邦男（G）、駒沢裕城（スティールギター）、寺尾次郎（B）、上原裕（Dr）、坂本龍一（Key）というラインナップで、特にYMO結成以前の故・坂本龍一が演奏する姿が確認できる極めて貴重な映像作品になっているとのこと。この幻の映像『Fussa 45 Studio Live 1976』の中から「あの娘に御用心」が公式YouTubeで遂に公開された。
3月21日にリリースされる『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 VOX』同梱のブルーレイDiscの音声は5.1ch Mixで収録されており、長い間未公開とされていた「幻の映像作品」が50年の時を経て、2026年に色鮮やかに蘇ることになった。
なお『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』は、完全生産限定盤アナログレコード、CDとDVDがセットになった通常盤CD、そして、CD3枚＋Blu-ray1枚＋ブックレット＋B2サイズ復刻ポスターが同梱された完全生産限定盤ボックスセットの3種類のパッケージで発売。
また、『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』の発売を記念して、3月27日に東京・池袋HUMAXシネマズ･シネマ２で＜大滝詠一ナイアガラ50周年スペシャル〜劇場初公開！激レア上映＆トークショー〜＞が開催される。『Fussa 45 Studio Live 1976』に加えて、大滝詠一の貴重なセミナー映像公開に加えて、音楽評論家の萩原健太、能地祐子によるトークショーも予定されており、一夜限りの上映会となる。チケットは本日より販売が開始される。
◾️上映会情報
『大滝詠一ナイアガラ50周年スペシャル 〜劇場初公開！激レア上映＆トークショー〜』
開催日：2026年3月27日（金）18:30 開場 19:00〜 上映開始（上映終了22:00）
※上映後、休憩をはさみトークショー（21:00頃〜22:00予定）
内容：劇場初公開！激レア映像 スタジオライブ 「Fussa 45 Studio Live 1976」
「大滝詠一セミナー」上映＆トークショー
ゲスト：萩原健太（音楽評論家）、能地祐子（音楽評論家）
※ゲストは予告なく変更する場合がございますこと、予めご了承ください。
◾️『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』
2026年3月21日（土）発売
購入：https://OtakiEiichi.lnk.to/NIAGARA_TRIANGLE_vol.1
◆完全生産限定盤ボックスセット
NIAGARA TRIANGLE Vol.1 VOX
CD3枚＋Blu-ray1枚＋ブックレット＋3方背ボックス仕様＋復刻B2サイズポスター
SRCL-13550〜13553 19,000円（税込）
※ブルーレイには『Fussa 45 Studio Live 1976』映像とハイレゾ音源が収録予定
▼収録曲
＜Disc1 1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities＞
01 ドリーミング・デイ [feat. 山下達郎]
02 パレード [feat. 山下達郎]
03 遅すぎた別れ [feat. 山下達郎]
04 日射病 [feat. 伊藤銀次]
05 ココナツ・ホリデイ’76 [feat. 伊藤銀次]
06 幸せにさよなら [feat. 伊藤銀次]
07 新無頼横町 [feat. 伊藤銀次]
08 フライング・キッド [feat. 山下達郎]
09 FUSSA STRUT Part-1 [feat. 大滝詠一]
10 夜明け前の浜辺 [feat. 大滝詠一]
11 ナイアガラ音頭 [feat. 布谷文夫]
[Singles]
12 幸せにさよなら（シングル・バージョン）[feat. 山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一]*
13 ドリーミング・デイ（シングル・バージョン）[feat. 山下達郎]*
14 ナイアガラ音頭（シングル・バージョン）[feat. 布谷文夫]*
15 あなたが唄うナイアガラ音頭*
[Rarities]
16 ココナツ・ホリデイ3日目*
17 真室川ソウル
18 日射病 (Bathroom Version) [feat. 伊藤銀次]
*mono
＜Disc2 1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix＞
01 ドリーミング・デイ (1986 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]
02 パレード (1986 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]
03 遅すぎた別れ (1986 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]
04 日射病 (1986 Re-Mix Version) [feat. 伊藤銀次]
05 ココナツ・ホリデイ’76 (1986 Re-Mix Version) [feat. 伊藤銀次]
06 幸せにさよなら (1986 Re-Mix Version) [feat. 伊藤銀次]
07 新無頼横町 (1986 Re-Mix Version) [feat. 伊藤銀次]
08 フライング・キッド (1986 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]
09 夜明け前の浜辺 (1986 Re-Mix Version) [feat. 大滝詠一]
10 ナイアガラ音頭 (1986 Re-Mix Version) [feat. 布谷文夫]
11 幸せにさよなら (1986 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一]
＜Disc3 1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke＞
01 ドリーミング・デイ (1995 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]
02 パレード (1995 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]
03 日射病 (1995 Re-Mix Version) [feat. 伊藤銀次]
04 幸せにさよなら (1995 Re-Mix Version) [feat. 伊藤銀次]
05 フライング・キッド (1995 Re-Mix Version) [feat. 山下達郎]
06 FUSSA STRUT Part-1 (1995 Re-Mix Version) [feat. 大滝詠一]
07 ナイアガラ音頭 (1995 Re-Mix Version) [feat. 布谷文夫]
08 幸せにさよなら（山下＆大滝ヴォーカル・バージョン）[feat. 山下達郎 & 大滝詠一]
09 ドリーミング・デイ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
10 パレード (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
11 遅すぎた別れ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
12 日射病 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
13 幸せにさよなら (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
14 新無頼横町 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
15 フライング・キッド (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
16 FUSSA STRUT Part-1 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
17 ナイアガラ音頭 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
＜Disc-4:ブルーレイ＞
スタジオライブ映像 [Fussa 45 Studio Live 1976]5.1chミックス
Disc-1〜Disc-3収録楽曲のハイレゾ・リマスタリング音源
◆完全生産限定盤アナログレコード
※重量盤1枚組 / 2026年最新リマスター音源使用
SRJL-1178 4,400円（税込）
▼収録曲
Side-1(A)
01 ドリーミング・デイ [feat. 山下達郎]
02 パレード [feat. 山下達郎]
03 遅すぎた別れ [feat. 山下達郎]
04 日射病 [feat. 伊藤銀次]
05 ココナツ・ホリデイ’76 [feat. 伊藤銀次]
Side-2(B)
06 幸せにさよなら [feat. 伊藤銀次]
07 新無頼横町 [feat. 伊藤銀次]
08 フライング・キッド [feat. 山下達郎]
09 FUSSA STRUT Part-1 [feat. 大滝詠一]
10 夜明け前の浜辺 [feat. 大滝詠一]
11 ナイアガラ音頭 [feat. 布谷文夫]
◆通常盤CD
SRCL-13554〜13555 4,200円（税込）
CD+DVDの2枚組
▼収録曲
Disc-1
01 ドリーミング・デイ [feat. 山下達郎]
02 パレード [feat. 山下達郎]
03 遅すぎた別れ [feat. 山下達郎]
04 日射病 [feat. 伊藤銀次]
05 ココナツ・ホリデイ’76 [feat. 伊藤銀次]
06 幸せにさよなら [feat. 伊藤銀次]
07 新無頼横町 [feat. 伊藤銀次]
08 フライング・キッド [feat. 山下達郎]
09 FUSSA STRUT Part-1 [feat. 大滝詠一]
10 夜明け前の浜辺 [feat. 大滝詠一]
11 ナイアガラ音頭 [feat. 布谷文夫]
[Singles]
12 幸せにさよなら（シングル・バージョン）[feat. 山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一]*
13 ドリーミング・デイ（シングル・バージョン）[feat. 山下達郎]*
14 ナイアガラ音頭（シングル・バージョン）[feat. 布谷文夫]*
15 あなたが唄うナイアガラ音頭*
[Rarities]
16 ココナツ・ホリデイ3日目*
17 真室川ソウル
18 日射病 (Bathroom Version) [feat. 伊藤銀次]
*mono
Disc-2 (DVD)
『Fussa 45 Studio Live 1976』映像収録
▼予約・購入特典
Amazon.co.jp（ECサイト）
VOX（SRCL-13550〜13553）対象特典 オリジナル巾着
アナログレコード,通常盤CD（SRJL-1178,SRCL-13554〜13555）対象特典 メガジャケ
Sony Music Shop：ミニハンドタオル
タワーレコード：ポストカード
楽天：アクリルキーホルダー
セブンネット：コースター
HMV：スマホサイズステッカー
※各特典は予約者優先となり、無くなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️『Ring-a-Bell 30th Anniversary Deluxe Edition / 渡辺満里奈』
2026年3月21日発売
購入：https://OtakiEiichi.lnk.to/Ring_a_Bell_30th
◆完全生産限定盤アナログレコード
SRJL-1188 4.950円（税込）
[A Side]
01「うれしい予感（アルバム・バージョン）」
作詞：さくらももこ / 作曲：大瀧詠一 / 編曲：CHELSEA / Strings Arrangement：井上鑑
02「金曜日のウソつき」
作詞：能地祐子 / 作曲：萩原健太 / 編曲：萩原健太
Cho：ウルフルズ、伊藤銀次
03「ばっちりキスしましょ」
作詞：Lee David / 日本語詞：能地祐子 / 作曲：Billy Rose / 編曲：井上鑑
04「ダンスが終わる前に」
作詞・作曲：佐野元春 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑
[B Side]
05「高い空遠い街」
作詞・作曲：大貫妙子 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑
06「冬の星座（Duet with 大滝詠一）」
作詞・作曲： William S. Hays / 日本語詞：堀内敬三 / 編曲：多羅尾伴内
07「約束の場所まで」
作詞：高木一江、能地祐子 / 作曲：平井夏美 / 編曲：嶋田陽一、杉真理
08「あなたから遠くへ」
作詞・作曲：金延幸子 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑
◆通常盤CD
SRCL-13588〜13589 3,960円（税込）
・DISC-1
01「うれしい予感（アルバム・バージョン）」
作詞：さくらももこ / 作曲：大瀧詠一 / 編曲：CHELSEA / Strings Arrangement：井上鑑
02「金曜日のウソつき」
作詞：能地祐子 / 作曲：萩原健太 / 編曲：萩原健太 Cho：ウルフルズ、伊藤銀次
03「ばっちりキスしましょ」
作詞：Lee David / 日本語詞：能地祐子 / 作曲：Billy Rose / 編曲：井上鑑
04「ダンスが終わる前に」
作詞・作曲：佐野元春 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑
05「高い空遠い街」
作詞・作曲：大貫妙子 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑
06「冬の星座（Duet with 大滝詠一）」
作詞・作曲： William S. Hays / 日本語詞：堀内敬三 / 編曲：多羅尾伴内
07「約束の場所まで」
作詞：高木一江、能地祐子 / 作曲：平井夏美 / 編曲：嶋田陽一、杉真理
08「あなたから遠くへ」
作詞・作曲：金延幸子 / 編曲：多羅尾伴内 / Strings Arrangement：井上鑑
・DISC-2
ボーナスディスク ※収録曲は後日発表予定
▼予約・購入特典
Amazon.co.jp（ECサイト）：メガジャケ
※各特典は予約者優先となり、無くなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
