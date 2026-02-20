◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第３節 水戸―千葉（２２日・Ｋｓスタ）

Ｊ１千葉は２０日、オンラインで２２日のアウェー水戸戦に向けた会見を行った。ここまで２試合を終えて無得点で連敗。勝てばＪ１の舞台で５９３６日ぶりの勝利となる。ここまで右サイドバックで全試合出場のＭＦ高橋壱晟は「貪欲に勝利を目指したい」と意気込んだ。

ここまでの２試合は「主体的に表現できた」と語り、「攻撃では積極的に、守備でも相手の個のクオリティーに負けずに（できている）」と評価。足りないのは勝ち点３なだけに「攻守両方のクオリティーは上げていかないといけない」と気合を入れた。

開幕戦は浦和に０−２で敗れた後、前節・川崎戦は０−０からＰＫ戦を経験。ＰＫには「負けたような試合でも（ＰＫ戦に勝てば）勝ち点２を取れる。見る人にとっては楽しめるルール」と印象を語り、自身は「自信がある」と胸を張った。

同じ昇格組・水戸には昨季２戦２勝を達成も「守備の印象が強い。しっかりしたハイプレスとミドルゾーンでのプレスを使い分けられているチーム」と警戒。「修正してきたポイントはいくつもあるので出していければ」と力強く語った。