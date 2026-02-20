100均にまた可愛いの出てるよ〜！大人気の刺繍デザイン♡売り切れ必至のトートバッグ
商品情報
商品名：メッシュトート（A）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480741093
また可愛いの出てた！ダイソーで人気の刺繡バッグをチェック
今、ダイソーで人気の動物刺繡アイテム。先日店舗を覗いてみると、可愛いバッグを発見したので早速購入してみました。今回ご紹介するのは、その名も『メッシュトート（A）』。パープルカラーがキュートなアイテムで、お値段は￥330（税込）でした。
中心にサメの刺繡が施されています。ハンドメイドのような温かみのあるデザインで、見るたびに癒されるワンポイントです♡
材質はナイロン製。取っ手も付いているので便利です。
売り切れ必至です！ダイソーの『メッシュトート（A）』
メッシュ素材で通気性が良いので、スパバッグとして使ってみました。とてもシンプルなトート型のバッグですが、中身を入れた状態であれば自立してくれます。試しにポンプボトル、ポーチ、保湿用のコスメ、歯ブラシセットを入れてみましたが、まだまだ余裕があります！マチがあるので、たっぷり収納できるのが嬉しいポイント。
また、中身が薄っすらと透けてくれるので、どこに何が入っているのか一目で確認できるのが魅力です。
合わせてご紹介したいのが、こちらの『スクエアメッシュポーチ（A）』です。使い勝手の良いスクエアタイプのポーチで、旅行用のボトルやコスメ、パウチなどを入れても、しっかり収まります。ループ付きなので、フックなどに掛けて保管できるのが◎脱衣所や洗面台でもスペースを取らず、吊るしたまま使えますのでとても便利ですよ。
今回はダイソーの『メッシュトート（A）』と『スクエアメッシュポーチ（A）』をご紹介しました。
大人気の刺繡デザイングッズ。売り切れるのも時間の問題なので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。