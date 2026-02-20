100均にまた可愛いの出てるよ〜！大人気の刺繍デザイン♡売り切れ必至のトートバッグ

今、ダイソーで注目を集めている刺繡デザインのアイテム。先日売り場を覗いてみると、トート型のバッグが並んでいたので早速購入してきました。刺繡が可愛いのはもちろん、メッシュ素材で通気性が良く、マチもあるので収納力も抜群。使い勝手も良い商品なので、これは売り切れるのも時間の問題かも…！要チェックです♪

商品情報

商品名：メッシュトート（A）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480741093

また可愛いの出てた！ダイソーで人気の刺繡バッグをチェック

今、ダイソーで人気の動物刺繡アイテム。先日店舗を覗いてみると、可愛いバッグを発見したので早速購入してみました。今回ご紹介するのは、その名も『メッシュトート（A）』。パープルカラーがキュートなアイテムで、お値段は￥330（税込）でした。

中心にサメの刺繡が施されています。ハンドメイドのような温かみのあるデザインで、見るたびに癒されるワンポイントです♡

材質はナイロン製。取っ手も付いているので便利です。

売り切れ必至です！ダイソーの『メッシュトート（A）』

メッシュ素材で通気性が良いので、スパバッグとして使ってみました。とてもシンプルなトート型のバッグですが、中身を入れた状態であれば自立してくれます。試しにポンプボトル、ポーチ、保湿用のコスメ、歯ブラシセットを入れてみましたが、まだまだ余裕があります！マチがあるので、たっぷり収納できるのが嬉しいポイント。

また、中身が薄っすらと透けてくれるので、どこに何が入っているのか一目で確認できるのが魅力です。

合わせてご紹介したいのが、こちらの『スクエアメッシュポーチ（A）』です。使い勝手の良いスクエアタイプのポーチで、旅行用のボトルやコスメ、パウチなどを入れても、しっかり収まります。ループ付きなので、フックなどに掛けて保管できるのが◎脱衣所や洗面台でもスペースを取らず、吊るしたまま使えますのでとても便利ですよ。

今回はダイソーの『メッシュトート（A）』と『スクエアメッシュポーチ（A）』をご紹介しました。

大人気の刺繡デザイングッズ。売り切れるのも時間の問題なので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。