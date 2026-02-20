100均で見つけた理想形！「廃盤になったら困るレベルで愛してます」家計管理が捗る封筒

ダイソーをパトロールしていると、文具売り場で気になる商品を発見。現金を管理するのに最適なデザインで、お値段はもちろん￥110（税込）。6枚入りでコスパも良く、様々なカラー展開があるのがお気に入り。さらにバインダーに綴じて管理できるので、使い勝手も抜群なんですよ。早速チェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：現金管理用封筒（バインダーサイズ、カラー、6枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：93mm×164mm

内容量：6枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480843049

こんなの欲しかった！ダイソーで理想的な封筒をGET

ダイソーをパトロールしていると、文具売り場で気になる商品を発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『現金管理用封筒（バインダーサイズ、カラー、6枚）』。ピンク・イエロー・ブルー・パープル・グリーン・ホワイトの6枚セットで、お値段は￥110（税込）でした。

封筒のサイズは約93mm×164mm。材質は紙です。硬くてしっかりとした質感になっています。早速使っていきましょう♪

家計管理が捗るんです♡ダイソーの『現金管理用封筒（バインダーサイズ、カラー、6枚）』

ぱっと見は小さな封筒に見えますが、1万円札でも折れ曲がることなくしっかり収納できます。

直接使った項目や金額を封筒に書き込めるので、使用状況を把握しやすくなるのが◎日付や封筒に入れた現金の増減なども細かくメモできます。書き込みやすく、見やすいデザインになっているのが高評価ポイントです。

バインダーに収納できるのもこの商品の魅力。2穴・6穴兼用になっています。封筒貯金や袋分けする家計簿、封筒預金、毎月の積立貯金など、様々な使い方ができるので、いいお買い物でした♪

今回はダイソーの『現金管理用封筒（バインダーサイズ、カラー、6枚）』をご紹介しました。

カラフルで可愛いダイソーの封筒。現金の管理に最適なので、廃盤になったら困るくらいお気に入りです。バインダーで管理できるのも魅力で、家計管理が捗るアイテム。これは人気が出る予感がします…！プチプラで使い勝手抜群なので、気になった方はぜひ、ダイソーの文具売り場でチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。