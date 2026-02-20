「足の長さと細さにウットリ」山田優、ギリギリまで美脚披露「ザ・ストイック。ちゃんみな同様敬意しかない」
モデルで俳優の山田優さんは2月19日、自身のInstagramを更新。格好いいコーディネートで美脚を披露しました。
【写真】山田優の圧倒的な美脚
「いつも綺麗 かわいい」山田さんは「展示会でつけたお洋服とブーツが届いたので早速コーディネート」とつづり、写真を7枚載せています。1〜6枚目は自身のコーディネートを撮影したものです。特に3〜6枚目では超ミニ丈のパンツをはき、美脚がギリギリまであらわに。圧倒的なスタイルが際立っています。
コメントでは、「足の長さと細さにウットリ〜」「すごくお似合いです」「スタイルが､いいですね いつも綺麗 かわいい」「ザ・ストイック。ちゃんみな同様敬意しかない」と、絶賛の声が続出しました。
美脚＆おなかが見えるコーディネート2月7日にも大人の雰囲気を醸し出すコーディネートで美脚を披露していた山田さん。このときは引き締まったおなかも見えています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
