宇多田ヒカル、そば屋での出来事に“性格悪すぎる”の声？ 共感の一方「すげえ残念過ぎるな」批判も
歌手の宇多田ヒカルさんは2月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。そば屋の予約にまつわる投稿が話題になっています。
「It's automatic 蕎麦にいるだけで」初めて行くそば屋に予約を入れるかどうか迷った末、電話をして予約を取ったという宇多田さん。実際に訪れると早い時間から満席になり、予約をしていなかった人たちは帰って行ったようです。宇多田さんはその様子を横目にそばを食べ、“やっぱり予約してよかった”と感じたとつづっています。
コメント欄では、「撃沈組を横目にすする蕎麦の勝利の味」「It's automatic 蕎麦にいるだけで」「ほんの一手間って大事ですよね」「めちゃくちゃ分かりますwwほんの少し優越感と背徳感」「予約して正解、蕎麦の旨さが際立つね」など共感の声が寄せられる一方で「こんな意地悪なことをいう人だとは思わなかった…」「宇多田ヒカルってこんなポストするのすげえ残念過ぎるな」「性格悪すぎる」といった批判的な意見も見られます。
ちょっとした日常の出来事でも、言葉のニュアンス次第で印象は変わるもの。今回の投稿は、さまざまな受け止め方が広がる結果となりました。
「明けましておめでとうございます！」宇多田さんは、普段から日常の出来事や近況をXで発信しています。1月9日には「ちょっと遅くなっちゃったけど、明けましておめでとうございます！」と新年のあいさつを投稿。3枚の写真とともに、最近の出来事や思いをつづっていました。飾らない言葉で語られる近況に、親近感を覚えるファンも多い様子です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
