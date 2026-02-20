ざわちん、弟との“顔出し”2ショットに反響「すごいイケメン」「鼻筋キレイ」「やっぱり姉弟、ざわちんによく似ていますね」 誕生日を祝い乾杯
ものまねタレントのざわちん（33）が18日、自身のブログを更新。「先日、弟の誕生日を祝うため、ごはん行ってきたよ」と明かし、弟との“顔出し”姉弟2ショットを披露した。
【写真】「すごいイケメン」「よく似ていますね」弟との“顔出し”2ショット披露のざわちん
「グルマネも参加して、ごはんというより、最後ははしご酒みたいになったよ」とつづり、ジョッキを手に乾杯した2ショットを披露。「弟のきよし私に似てる??」とファンに問いかけた。
続けて「きよしの横顔 イケていません??」ときよしさんの横顔などアップショットも紹介し、「現在、彼女いません 誰かいい人いませんか??かなりシャイです。弟、彼女募集中です」と姉モードを発動させていた。
コメント欄には「すごいイケメンですね 」「鼻筋キレイ」「きよし君成長してさらにイケメン度がましてるー♪」「アイドルグループにいそう」「やっぱり姉弟、ざわちんによく似ていますね」「立候補者たくさん出てくるんじゃない？笑 きよしくん、お誕生日おめでとうだよー!!」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「すごいイケメン」「よく似ていますね」弟との“顔出し”2ショット披露のざわちん
「グルマネも参加して、ごはんというより、最後ははしご酒みたいになったよ」とつづり、ジョッキを手に乾杯した2ショットを披露。「弟のきよし私に似てる??」とファンに問いかけた。
続けて「きよしの横顔 イケていません??」ときよしさんの横顔などアップショットも紹介し、「現在、彼女いません 誰かいい人いませんか??かなりシャイです。弟、彼女募集中です」と姉モードを発動させていた。
コメント欄には「すごいイケメンですね 」「鼻筋キレイ」「きよし君成長してさらにイケメン度がましてるー♪」「アイドルグループにいそう」「やっぱり姉弟、ざわちんによく似ていますね」「立候補者たくさん出てくるんじゃない？笑 きよしくん、お誕生日おめでとうだよー!!」など、さまざまな反響が寄せられている。