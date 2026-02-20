【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１９日、首都ワシントンで開かれたパレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する国際機関「平和評議会」の初会合で、人道支援やガザ復興に向けて加盟９か国が７０億ドル（約１兆円）以上を拠出し、米国も独自に１００億ドル（約１兆５５００億円）を拠出すると発表した。

評議会の発足は、２０項目からなる米国主導の和平計画「第２段階」への移行を受けたもので、ガザの復興が本格化する。議長を務めるトランプ氏は会合で「中東に平和が訪れた。ガザでの戦争は終わった」と宣言した。復興資金を約束した９か国はカザフスタンやサウジアラビアなど。

また、ガザの治安維持を担う多国籍の「国際安定化部隊（ＩＳＦ）」にはインドネシア、モロッコ、カザフスタン、コソボ、アルバニアの５か国が部隊を派遣すると発表した。ＩＳＦはガザ最南部ラファで活動を始め、順次範囲を拡大する。エジプトとヨルダンは地元警察の訓練を行う。

公表された復興計画では、先端技術を活用したデジタル都市として再建することを柱とし、リゾート地に再開発する構想も掲げた。会合で映し出された動画では、ガザの最南部ラファを最初の新都市にするとし、３年目までに「完全に再建する」とした。さらに１０年目までには「ガザは自治権を獲得し、産業が繁栄し、すべての人に住宅が与えられる」とうたった。

初会合には４８か国と欧州連合（ＥＵ）の代表が参加したが、日本を含む２２か国とＥＵは正式加盟を見送り、オブザーバーとして参加。日本は大久保武ガザ再建支援担当大使が出席した。