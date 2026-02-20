飯島直子「洗いものも減り一石二鳥」朝食メニュー公開「忙しい朝にぴったり」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】女優の飯島直子が2月19日、自身のInstagramを更新。洗い物も減る“一石二鳥”な朝食メニューを公開し、注目を集めている。
【写真】50代月9女優「レンジ2分半は神メニュー」卵などのったプレート＆トーストなど並んだ朝食
飯島は「今朝は最近の通常ごはん」とつづり、彩り豊かな食卓を公開。「フライパンひとつ出すのも億劫になり 洗いものも減り一石二鳥」とコメントし、レンジとトースターを活用した手軽なメニューを紹介した。こんがり焼いたトースト、千切りキャベツの上に卵を乗せてレンジで2分半加熱したものにハムを添えたワンプレート、温かいカボチャスープ、真っ赤な野菜ジュースらしきドリンクも添えられ、シンプルながらも栄養バランスの良い内容となっている。
この投稿に、ファンからは「こういう朝ごはん、大好き」「忙しい朝にぴったり」「無理しない感じが素敵」「洗い物減るのほんと大事」「レンジ2分半は神メニュー」「バランスよくて美味しそう」「真似したいメニュー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
