Aぇ! group冠番組「Aぇ!!!!!!ゐこ」5年間の歴史に幕 3月21日をもって終了へ 投稿写真に反響続々「泣ける」「ずっと見ていたい」
【モデルプレス＝2026/02/20】Aぇ! groupが出演するMBSのバラエティ番組「Aぇ!!!!!!ゐこ」（毎週土曜深夜25時28分〜 関西ローカル）が3月末をもって終了することがわかった。番組の公式X（旧Twitter）を通じて、2月20日に発表された。
【写真】終了発表時に投稿 Aぇ＆よゐこのUSJ満喫ショット
同アカウントは「約5年間皆様に愛していただいた『Aぇ!!!!!!ゐこ』3月末をもって最終回を迎えます」と発表。続けて「＃よゐこのお2人、＃Aぇǃgroup の皆さん、そして、視聴者の皆様に改めて感謝の日々です」とつづった。なお、今後の放送については、2月28日から3週にわたってUSJロケを放送。最後の放送は3月21日と予告し「最終回も笑顔いっぱいです」と笑顔の絵文字を添えてつづっている。投稿ではユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて撮影されたAぇ! groupとお笑いコンビ・よゐこの集合ショットが。人気キャラクター・セサミストリートのカチューシャを装着し、笑顔を見せる和やかな写真が公開されている。
この投稿を受け、ファンからは「寂しすぎて泣ける」「この集合ショットずっと見ていたい」「めっちゃいい写真」「今まで楽しませてくれてありがとう！」「ずっと続いてほしかった…」など番組終了を惜しむ声が上がっている。
2021年からスタートしたバラエティー番組「Aぇ!!!!!!ゐこ」は、Aぇ! groupとよゐこが関西各地を調査するバラエティー番組。メンバーが着ぐるみ姿でイベントに潜入する企画をはじめ、特定外来生物の捕獲調査など体を張ったチャレンジが話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
◆Aぇ! group冠番組、3月末で終了
◆2021年スタート「Aぇ!!!!!!ゐこ」
