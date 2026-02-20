ハイヒール・モモコ、黒タイツで美スタイル披露 福山雅治に差し入れ届ける写真公開「ライブに行けなかったけど」
【モデルプレス＝2026/02/20】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが2月19日、自身のInstagramを更新。俳優・アーティストの福山雅治への差し入れショットを公開し、注目を集めている。
【写真】61歳大御所芸人「スタイル抜群」タイツコーデの差し入れショット
モモコは「尊敬してる福山雅治さん」とつづり、大阪城ホールの出入り口での姿を投稿。「今回は、ライブに行けなかったけど差し入れだけ持って行かせてもらいました」「次回は行くでー」と報告し、会場へ足を運んで差し入れを届けたことを明かした。
鮮やかなピンクのトップスに黒のショートパンツ、黒タイツとブーツを合わせたスタイルの良さが際立つコーディネートで、満面の笑みを浮かべながら両手に差し入れの紙袋を掲げる姿を披露している。
この投稿には「華やかで可愛い」「スタイル抜群」「差し入れだけ行くのカッコよすぎ」「笑顔が最高すぎる」「リスペクトが伝わってくる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】61歳大御所芸人「スタイル抜群」タイツコーデの差し入れショット
◆ハイヒール・モモコ、福山雅治へ差し入れ
モモコは「尊敬してる福山雅治さん」とつづり、大阪城ホールの出入り口での姿を投稿。「今回は、ライブに行けなかったけど差し入れだけ持って行かせてもらいました」「次回は行くでー」と報告し、会場へ足を運んで差し入れを届けたことを明かした。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿には「華やかで可愛い」「スタイル抜群」「差し入れだけ行くのカッコよすぎ」「笑顔が最高すぎる」「リスペクトが伝わってくる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】