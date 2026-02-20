ぽっちゃり女子好き必見！ふくよかな女性を喜ばせる褒め言葉９パターン
体型は女子の永遠の悩み。特にぽっちゃり体型にコンプレックスを感じる女性は少なくないようです。では、彼女たちは男性からのどんな言葉を待っているのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「ぽっちゃり女子を喜ばせるセリフ」をご紹介します。
【１】「『ぽっちゃり』だと思ったことないけどな」
「『気にする必要ないよ』って言われたような気がする」（２０代女性）など、真っ向から「君はぽっちゃりじゃない」と否定するケースです。ただし、明らかにぽっちゃりな女性に言っても「どうせ口だけ」と思われてしまうので、少し体型を選ぶ必要はあるでしょう。
【２】「いい感じに肉がついてて色っぽいよね」
「大人の男性に言われるとなんか納得しちゃうかも（笑）」（２０代女性）など、少しエッチな匂いもあるため、女性経験が豊富そうな男性が言うことで、真実味が増す発言のようです。まだ若い男性は、下心を疑われてしまう可能性もあるので、口にしないほうが賢明でしょう。
【３】「オレは好きだからそれ以上痩せないでよ！」
「『好き』って言われたら、自分に自信が持てそう」（２０代女性）など、ストレートに「その体型が好きだ」と伝えるケースです。痩せたい女性にあえて「痩せないで」と言うことで、思いを強調することができそうです。ただし、好意がない場合「好き」は少し言い過ぎかもしれません。
【４】「触り心地がよさそうで落ち着く」
「『癒し系の体型だね』とかも嬉しい」（２０代女性）など、ふわふわとした触り心地や体型を褒めるケースです。ぽっちゃり体型の女性は「キレイ」というより「かわいい」印象が強いと思われるので、その感想が伝わるようなやわらかな表現を選ぶといいでしょう。
【５】「メリハリがあって逆にスタイルいいと思うけど」
「スタイルいいなんて言われたらキュンとしちゃうな」（２０代女性）など、女性の悩みを払拭することもできそうな発言です。とはいえ、メリハリというからには、胸やおしりが大きくて、ウエストはくびれている必要があります。全体にぽっちゃりした女性に言うと「どこを見てるの？」と思われてしまうかもしれません。
【６】「そのままで十分魅力的だよ」
「照れちゃうけど、絶対悪い気はしない！」（２０代女性）など、今の体型をまるごと認めるケースです。これはどんな体型の女性にも使える言葉ではありますが、「体型で悩んでいる」という発言の切り返しとして使うと、特に効果的だと思われます。
【７】「柔らかそうで触りたくなる（笑）」
「『柔らかい』って言われると、なんかいいモノみたい」（２０代女性）など、質感に言及することで、女性の悩みの脂肪すら褒めることができそうです。特に二の腕が目立つ女性などに言うと、喜んでもらえるのではないでしょうか。
【８】「ガリガリよりぽっちゃりした子のほうが好き」
「タイプって言われると気分がいい」（２０代女性）など、「ぽっちゃり」はあえて認めた上で「褒め」に持ち込むケースです。ただし、本人が「ぽっちゃり体型だ」と思っていないと、逆に怒らせてしまうので気をつけましょう。
【９】「すごく女の子らしい体型だね」
「そう言われると、自分の丸さも愛せそう（笑）」（２０代女性）など、曲線的な体型を女性らしさと捉えると、無理なく女性をほめることができそうです。「男と違ってゴツゴツしてないのがいい」など男性の体型と対比すると、さらに女らしさの部分を強調することができるでしょう。
ほかにも「こんなセリフがぽっちゃり女子を喜ばせる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
