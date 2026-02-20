【日本海軍 戦艦 山城 1944 （金属砲身付き）】 6月 発売予定 価格：4,400円 【日本海軍 特殊潜航艇搭載母艦 日進】 6月 発売予定 価格：2,860円

青島文化教材社は、プラモデル「日本海軍 戦艦 山城 1944 （金属砲身付き）」と「日本海軍 特殊潜航艇搭載母艦 日進」を6月に発売する。予約は3月2日14時からを予定している。

日本海軍 戦艦 山城 1944 （金属砲身付き）

6月 発売予定

価格：4,400円

本商品は、日本海軍の扶桑型戦艦2番艦「山城」を1/700艦船（フルハルモデル）シリーズでプラモデル化したもの。本キットは大幅に対空火器を追加した太平洋戦争後期の姿を、要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易く、かつ的確に再現。無数に配置された対空機銃、高角砲、航空機用カタパルトなど各種艤装を新設計で追加されている。

新金型でリニューアルした艤装パーツ

八九式12.7cm連装高角砲

九六式25mm連装機銃

九六式25mm三連装機銃

110cm探照灯

60cm信号探照灯

22号電探

13号電探

呉式二号五型射出機

9mカッター

12m内火ランチ

11m内火艇

錨（アンカー）

菊花紋章

〈艦種〉戦艦

〈国籍〉日本

日本海軍 特殊潜航艇搭載母艦 日進

6月 発売予定

価格：4,400円

本商品は、特殊潜航艇母艦「日進」をウォーターラインシリーズでプラモデル化したもの。本キットは、特徴的な水上機母艦らしからぬ重武装の14センチ連装砲三基と積み上げ式の艦橋、航空機運用設備も再現。また、各種水上機、水上機用カタパルトなど各種艤装を新設計で追加し、1/700スケールの精密感や緻密さも表現されている。

新金型でリニューアルした艤装パーツ

・九六式25ｍｍ三連装機銃

・11ｍ内火艇

・12ｍ内火ランチ

・9ｍカッター

・菊花紋章

・零式水上観測機

・零式水上偵察機

・九五式水上偵察機

【艦種：その他】

【国：日本艦船】

