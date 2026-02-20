アオシマ、プラモデル「日本海軍 戦艦 山城 1944 （金属砲身付き）」と「日本海軍 特殊潜航艇搭載母艦 日進」を6月に発売
青島文化教材社は、プラモデル「日本海軍 戦艦 山城 1944 （金属砲身付き）」と「日本海軍 特殊潜航艇搭載母艦 日進」を6月に発売する。予約は3月2日14時からを予定している。
日本海軍 戦艦 山城 1944 （金属砲身付き）
6月 発売予定
価格：4,400円
本商品は、日本海軍の扶桑型戦艦2番艦「山城」を1/700艦船（フルハルモデル）シリーズでプラモデル化したもの。本キットは大幅に対空火器を追加した太平洋戦争後期の姿を、要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易く、かつ的確に再現。無数に配置された対空機銃、高角砲、航空機用カタパルトなど各種艤装を新設計で追加されている。
新金型でリニューアルした艤装パーツ
八九式12.7cm連装高角砲
九六式25mm連装機銃
九六式25mm三連装機銃
110cm探照灯
60cm信号探照灯
22号電探
13号電探
呉式二号五型射出機
9mカッター
12m内火ランチ
11m内火艇
錨（アンカー）
菊花紋章
〈艦種〉戦艦
〈国籍〉日本
日本海軍 特殊潜航艇搭載母艦 日進
6月 発売予定
価格：4,400円
本商品は、特殊潜航艇母艦「日進」をウォーターラインシリーズでプラモデル化したもの。本キットは、特徴的な水上機母艦らしからぬ重武装の14センチ連装砲三基と積み上げ式の艦橋、航空機運用設備も再現。また、各種水上機、水上機用カタパルトなど各種艤装を新設計で追加し、1/700スケールの精密感や緻密さも表現されている。
新金型でリニューアルした艤装パーツ
・九六式25ｍｍ三連装機銃
・11ｍ内火艇
・12ｍ内火ランチ
・9ｍカッター
・菊花紋章
・零式水上観測機
・零式水上偵察機
・九五式水上偵察機
【艦種：その他】
【国：日本艦船】
