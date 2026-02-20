【POP UP PARADE ジョーカー L size】 受注期間：2月20日～3月18日 8月 発売予定 価格：8,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ジョーカー L size」を8月に発売する。受注期間は3月18日まで。価格は8,800円。

本製品は、ゲーム「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」に登場する「ジョーカー」を、同社のフィギュアファンに新しいシゲキを送るフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」のLサイズで商品化したもの。

マントをなびかせ、武器を構えた姿を立体化しており、衣装の装飾やしわ、髪の毛なども細やかに表現している。

「POP UP PARADE ジョーカー L size」

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約210mm

(C)ATLUS. (C)SEGA.

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。