¡Úµð¿Í¡Û¥Î¥Ã¥¯¤Î±«¡¢±«¡¢±«¡¡¼éÈ÷ÎÏ¶¯²½¤ØÅ°ÄìÅª¤ËÎý½¬¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¥Õ¥ë»²²Ã
¡¡µð¿Í¤Ï£²£°Æü¡¢£±·³ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤ÇÆâÌî¼ê¤¬¥Î¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÎÝ¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¹Ó´¬¡£ÆóÎÝ¤ËÌçÏÆ¡¢±ºÅÄ¡¢±§ÅÔµÜ¡£»°ÎÝ¤ËºäËÜ¡¢ÀÐÄÍ¡£Í··â¤ËÀô¸ý¡¢¾®ÉÍ¡£ÅÓÃæ¤«¤éÌçÏÆ¤ÈÀÐÄÍ¤¬Í··â¡¢¾®ÉÍ¤¬ÆóÎÝ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£³°Ìî¤Ï°ì¤«½ê¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢Á°¸åº¸±¦¤ÎÂÇµåÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¥Õ¥ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÁê¾»¹°¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢µÈÀîÂç´öÆâÌî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤¬¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤éÌó£´£°Ê¬¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡¡½ÅÅÀÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁö¼Ô°ìÎÝ¤Ç¤ÎÊ»»¦¡£¤µ¤é¤Ë£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤òÁÛÄê¤·¤¿Ãæ´Ö¼éÈ÷¤Î¥Î¥Ã¥¯¤â¼Â»Ü¡£ÆóÎÝ¤Ç¤ÎÊ»»¦¤¬¼è¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¼å¤¤¥´¥í¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡¢ÆóÎÝÊ»»¦¤ò¼è¤ì¤½¤¦¤Ê¶¯¤µ¤Î¥´¥í¤ÏÆóÎÝÊ»»¦¤È¡¢½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÎý½¬¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤ÆÏ¢·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥Á¡¼¥à£·£¸¼ººö¡£¼é¤ê¤Î¶¯²½¤Ø¤¿¤Ã¤×¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼éÈ÷Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£