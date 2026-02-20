CHABARで杏仁豆腐160％増量♡春限定2種が登場

毎年人気の春限定シリーズが、さらに進化して登場。CHABARの「春杏仁」は、杏仁豆腐をたっぷり楽しめるよう160％に増量（当社比）。今年は定番のいちごミルクに加え、“お茶と楽しむ”新感覚フレーバーも仲間入りしました。とろける「ふるふる」食感で、春のご褒美ドリンクタイムを彩ります♡

いちごミルク杏仁の魅力

いちごミルク杏仁



販売価格：580円（税込）※沖縄600円

フレッシュな甘酸っぱいいちごと、コクのあるミルクの組み合わせに、130％に増量された「ふるふる杏仁豆腐」をプラス。

デザート感覚で楽しめる満足度の高い一杯に仕上がっています。春らしいやさしい甘さが広がり、気分まで華やぐ飲むスイーツです。

マンゴージャスミン杏仁新登場

マンゴージャスミン杏仁



販売価格：560円（税込）※沖縄580円

初登場となる新フレーバーは、香り高いジャスミンティーをベースに、濃厚なマンゴーの甘みをアクセントに効かせた一杯。

杏仁豆腐のやさしい甘さが、お茶の清涼感を引き立て、すっきりとした後味に。お食事後やリフレッシュしたいときにもぴったりです。

春杏仁シリーズ概要

CHABARではオーダーを受けてから一杯ずつ丁寧に作られます。

春杏仁シリーズには「タピオカ」などの無料トッピングは含まれませんが、追加トッピング（タピオカや岩塩ミルククリーム等）で自分好みにアレンジするのもおすすめです。

販売期間：2026年2月27日（金）～2026年4月上旬（売切次第終了）

販売店舗：CHABAR全店

※数量限定販売

※ホット不可

※メガ変更不可

春限定のふるふる体験を

杏仁豆腐とフルーツ、お茶、ミルクの絶妙なハーモニーが楽しめる春杏仁シリーズ。ふるふるとろける新食感は、忙しい日常の中でほっと一息つきたいときにもぴったりです。

数量限定なので、気になる方はお早めに。春だけの特別な味わいを、ぜひ体験してみてください♡