女優田中麗奈（45）が、20日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）について話した。

田中はゆりやんが初監督を務めた映画「禍禍女」に出演。呪われた息子を守ろうとする母親役を演じている。博多大吉（54）に「最初どうでした？ ゆりやんの映画のオファーが来た時」と聞くと、田中は「最高と思いました」と笑顔。

「脚本もほかの作品には見たことのない発想であったりとか。ゆりやんさんの世界観がすごく表れていて。ゆりやんさんが撮る恋愛の要素が入ったホラー映画ってこういうことなんだなって、新しいオリジナルのものに出会った衝撃というか。そういう感じがすごくしました」と絶賛した。

ゆりやんが普通にギャグを言うなどのキャラクターに触れた博多華丸（55）が「監督の時はちゃんと…」と言うと、田中は「もちろんです」と笑った。「本当に真摯（しんし）に監督業と向き合って来られたのが、すごく感じましたし。たくさん勉強されて臨まれているんだなというところとかも。ひたむきさに、みんながとりこになっちゃうというか。現場のスタッフさんも」。そして「だから、みなさん手助けしたいという気持ちになって。ゆりやんさんもそれを感謝して受け取ってくださって、自分の力としてお返しをしてくださる」と褒めちぎった。

ゆりやんはインタビューのVTRで田中にオファーを出した理由を「普通にファンだからです」と笑って言った。そして「『台本にはこうなっているんですけど、お母さんだったらこっちを選ぶよりも、こっちの道に行くと思いますけど、監督どうですか？』とか。私が想像の及ばないような、お母さんとしても実際の気持ちを教えてくださったり。勉強になりました」と感謝した。