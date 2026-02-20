静岡県にある浜岡原発の再稼働の審査をめぐるデータ不正問題で、中部電力は2月19日、初めて地元・御前崎市の市民に対して説明を行いました。

【写真を見る】「今までも隠ぺいがあったんじゃないか」中電・浜岡原発データ不正問題説明会で住民から厳しい声＝静岡・御前崎市

＜鈴木康太記者＞

「午後7時から行われている説明会ですが、住民の希望により非公開で行われています」

佐倉地区センターで行われた中部電力による地元住民への説明会には、御前崎市佐倉地区の約120人が参加しました。

住民説明会は御前崎市議会が中部電力に要望して実施され、19日は中部電力側が再稼働を巡るデータ不正の概要や今後の原因究明の方針などを説明しました。

＜住民＞

「誠意はそんなに感じないよね。隠ぺいとかあると今までも隠ぺいがあったんじゃないか余計感じるようになった」

＜浜岡地域事務所 榎尾一秀所長＞

「しっかり地域の皆様がどういったことを不安に思われているのかあるいはどういったことをお考えになっているのかということをしっかりと我々としてもお聞きして今後の活動に生かしていきたいと考えています」

中部電力は今後、市内7地区で説明会を行う予定です。