＜速報＞吉田優利が4連続バーディで浮上 岩井千怜、畑岡奈紗、勝みなみと首位争い
＜ホンダLPGAタイランド 2日目◇20日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。吉田優利が前半5番から4連続バーディを奪取。トータル7アンダー・7位タイの好位置でハーフターンしている。
岩井千怜はトータル10アンダー・単独首位。畑岡奈紗はトータル8アンダー・2位タイ、勝みなみはトータル7アンダー・7位タイにつけており、日本勢がトップを争っている。古江彩佳と山下美夢有はトータル5アンダー・21位タイ、岩井明愛はトータル2アンダー・41位タイ、馬場咲希と吉田鈴はトータル1アンダー・45位タイにつけている。竹田麗央はトータルイーブンパー・52位タイ、笹生優花はトータル1オーバー・57位タイ、宮田成華はトータル2オーバー・62位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
＜速報中＞ホンダLPGAタイランド リーダーボード
吉田優利 プロフィール＆成績
原英莉花、渋野日向子の初戦はどこになる？
松山英樹、久常涼参戦 米男子リーダーボード
＜速報中＞ホンダLPGAタイランド リーダーボード
吉田優利 プロフィール＆成績
原英莉花、渋野日向子の初戦はどこになる？
松山英樹、久常涼参戦 米男子リーダーボード