＜速報＞岩井千怜がバーディラッシュで単独首位浮上 畑岡奈紗は2差追走
＜ホンダLPGAタイランド 2日目◇20日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。岩井千怜が前半で6バーディ・ボギーなしの「30」をマーク。トータル9アンダー・単独首位で後半に入っている。
初日首位発進の畑岡奈紗はトータル7アンダー・2位タイ。吉田優利はトータル6アンダー・6位タイ、古江彩佳と勝みなみはトータル5アンダー・20位タイ、山下美夢有はトータル4アンダー・28位タイにつけている。岩井明愛と馬場咲希はトータル2アンダー・41位タイ。吉田鈴はトータル1アンダー・47位タイ、竹田麗央と笹生優花はトータル1オーバー・55位タイ、宮田成華はトータル2オーバー・64位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
