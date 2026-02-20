三倉茉奈、自宅に飾ったひな人形を披露 5歳長女の“想像力豊か”なひと言に「ナイス発想」
双子タレント“マナカナ”の三倉茉奈（39）が19日、自身のインスタグラムを更新。自宅に飾ったひな人形を公開した。
【写真】三倉茉奈が公開、娘と飾った自宅のひな人形
「我が家のお雛様。娘と飾りました」と報告し、写真をアップ。落ち着いた色合いの衣装に身を包んだ内裏びなが木製の板の上に丁寧に飾られ、温もりある雰囲気がただよう。
「写真で見る印象より、だいぶ小さいです。笑」とサイズ感について明かしつつ、「でも優しいお顔と木の温かみが気に入ってます。桃の花も」と、お気に入りポイントをつづった。
また、「お雛様とお内裏様の前に置かれた黒塗りの箱を見て娘が『これ、茶碗蒸し入ってるの？』と笑」と長女（5）とのほほ笑ましいやりとりを披露し、「ナイス発想」と温かくつづった。
茉奈は、2019年2月に、かねてより交際していた同じ歳で関西出身の一般男性と結婚。20年12月に第1子を出産した。
【写真】三倉茉奈が公開、娘と飾った自宅のひな人形
「我が家のお雛様。娘と飾りました」と報告し、写真をアップ。落ち着いた色合いの衣装に身を包んだ内裏びなが木製の板の上に丁寧に飾られ、温もりある雰囲気がただよう。
「写真で見る印象より、だいぶ小さいです。笑」とサイズ感について明かしつつ、「でも優しいお顔と木の温かみが気に入ってます。桃の花も」と、お気に入りポイントをつづった。
また、「お雛様とお内裏様の前に置かれた黒塗りの箱を見て娘が『これ、茶碗蒸し入ってるの？』と笑」と長女（5）とのほほ笑ましいやりとりを披露し、「ナイス発想」と温かくつづった。
茉奈は、2019年2月に、かねてより交際していた同じ歳で関西出身の一般男性と結婚。20年12月に第1子を出産した。