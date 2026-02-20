2月16日、大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団の質問に答えるトランプ大統領/Elizabeth Frantz/Reuters via CNN Newsource

（CNN）米国のトランプ大統領は19日、国防総省をはじめとする政府機関に対し、地球外生命体と未確認飛行物体（UFO）に関する政府記録の公開を指示する意向を明らかにした。

「非常に大きな関心が寄せられていることを踏まえ、私は戦争長官をはじめとする関係省庁・機関に対し、宇宙人や地球外生命体、未確認異常現象（UAP）、未確認飛行物体（UFO）に関する政府記録の特定と公開のプロセスを開始するよう指示する。そこには、こうした高度に複雑ながら極めて興味深く、重要な問題に関連するありとあらゆる情報も含まれることになる」。トランプ氏は自身のSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿でそう述べた。

トランプ氏の発言に先立ち、先週末にはオバマ元大統領がポッドキャスト番組司会者とのインタビューで宇宙人の存在を認めたと見られる言葉を口にし、メディアの注目を集めていた。

オバマ氏は、宇宙人が実在するかどうかを問われ、「彼らは実在する。ただ、私は見たことがない」と答えた。

オバマ氏は後にインスタグラムの投稿で発言について釈明。言及していたのは宇宙の広大さを念頭に置いた場合の、他の惑星に生命が存在する統計的な可能性のことだったとした。

「とはいえ、太陽系間の距離は非常に大きいため、地球外生命体が地球を訪問している可能性は低く、自身の大統領在任中、地球外生命体が地球と接触したという証拠は見ていない」。オバマ氏はそう付け加えた。

オバマ氏の発言について19日に問われたトランプ氏は、大統領専用機エアフォースワンの機内で次のように答えた。「まあ、彼らが実在するのかどうかは分からない。言えるのは彼（オバマ氏）が機密情報を提供したということだ。そんなことをすべきではなかった。彼は大きな間違いを犯した」