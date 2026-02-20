NTT東日本が高速・大容量・低遅延ネットワークによる新たな映像体験の可能性を探る - ディープフェイク検知やARナビのデモも実施

NTT東日本が高速・大容量・低遅延ネットワークによる新たな映像体験の可能性を探る - ディープフェイク検知やARナビのデモも実施