NTT東日本がソーシャルイノベーション人材育成の取り組みを紹介 - ドローンパイロット育成やベニザケ養殖などの事例も