テクニカルポイント ドル円 １００日線前後での推移
157.53 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.37 一目均衡表・雲（上限）
156.14 一目均衡表・雲（下限）
155.67 一目均衡表・基準線
155.61 エンベロープ1%上限（10日間）
155.13 現値
155.03 100日移動平均
154.60 21日移動平均
154.28 一目均衡表・転換線
154.07 10日移動平均
152.53 エンベロープ1%下限（10日間）
151.67 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.77 200日移動平均
１００日線を挟んでの推移が続いている。次の方向性を探る展開
