157.53　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.37　一目均衡表・雲（上限）
156.14　一目均衡表・雲（下限）
155.67　一目均衡表・基準線
155.61　エンベロープ1%上限（10日間）
155.13　現値
155.03　100日移動平均
154.60　21日移動平均
154.28　一目均衡表・転換線
154.07　10日移動平均
152.53　エンベロープ1%下限（10日間）
151.67　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.77　200日移動平均

１００日線を挟んでの推移が続いている。次の方向性を探る展開