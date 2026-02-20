テクニカルポイント ドル円 １００日線前後での推移 テクニカルポイント ドル円 １００日線前後での推移

157.53 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

157.37 一目均衡表・雲（上限）

156.14 一目均衡表・雲（下限）

155.67 一目均衡表・基準線

155.61 エンベロープ1%上限（10日間）

155.13 現値

155.03 100日移動平均

154.60 21日移動平均

154.28 一目均衡表・転換線

154.07 10日移動平均

152.53 エンベロープ1%下限（10日間）

151.67 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

150.77 200日移動平均



１００日線を挟んでの推移が続いている。次の方向性を探る展開

