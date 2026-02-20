百年構想リーグEAST首位のヴェルディと2連敗の柏の明暗



東京ヴェルディ 写真：YUTAKA/アフロスポーツ

明治安田J1百年構想リーグがスタートして2節。

東西に分かれた地域リーグのEASTグループでは東京ヴェルディが2連勝で勝ち点6を得て首位に立つ一方、昨季リーグ2位の柏が勝ち点ゼロで最下位に沈んでいる。

両者は2月15日の第2節に対戦。ホームの柏がMF小泉佳穂のゴールで前半33分に先制したが、ヴェルディが後半の2得点で2-1の逆転勝利を収めて、明暗が分かれた。





交代策と走り込みの成果

ヴェルディの勝利は交代策が機能し、今シーズン前キャンプから続けてきている走り込みの効果が出ているようだ。

前半は柏のペースで試合が進み、自陣で守備に回る時間が多く、放ったシュートは1本のみという苦しい展開だった。

しかし、後半に入って60分を前にケガから復帰したMF福田湧矢とFW山見大登の攻撃手2人を投入すると攻撃の質が上がり、相手陣内でのプレーも増えた。

63分、左サイドで獲得したFKで山見がキッカーを務め、ニアサイドに走り込んだFW染野唯月がヘディングで合わせて同点とすると、後半アディショナルタイムには、染野が高い位置でボールを奪って福田に預けると、背番号14がミドルレンジから右足を振り、豪快にゴールネットを揺らして勝負を決めた。

ヴェルディは昨季J1では38試合でリーグ最少の23得点しか挙げられず、降格一歩手前の17位で終わったが、今季は開幕節にも水戸に3-1で勝ち、2試合連続の複数得点をマークした。

福田はキャンプ前、キャンプ中と度重なったケガからようやく復帰して今季初出場。メンバー入りは試合の2日前に伝えられた"想定外"の展開だったというが、「やったります」と奮起。PK戦突入かという終了間際に答えを出した。

「去年はサポーターと一緒に苦しんだので、今年は開幕から2連勝できて、サポーターと喜べたのはうれしかった」と福田は笑顔を見せた。





ヴェルディ監督「後半の走力に自信」

ヴェルディは昨シーズン、柏との対戦ではルヴァンカップを含めて4戦し、0-3の黒星を2度経験するなどで1分け3敗と苦戦した。

それだけに、今回の勝利は「すごく自信になる。去年の悔しさからみんながキャンプから取り組んだ結果だと思う」と福田。

後半もチームとして運動量を落とさず戦えるチームの状況に「すごく鍛えられていると思う。それがちゃんと返ってきていると思うので、自分たちも歯を食いしばって走れる」と言った。

城福監督は、「前半を1失点で終わったことが今日の勝因のすべて」と振り返った。

取り組んできた走り込みの成果ついては、「1回のキャンプで走力が上がるとは思っていない」としたが、「後半は必ず我々の方が走力で上回ると今は自信がある。ペースを落とさずに自分たちの時間を作りながら押し込むことができると思っていた」と語り、チームの変化に一定の手ごたえを覚えている様子だった。

次節は2月21日、ホームに現在3位につける町田ゼルビアを迎える。





柏、決定機を逃して2連敗

柏は前半33分、相手DFが最終ラインでボールの処理にもたついたところに小泉が鋭く反応。さらってゴール前に持ち込み、相手GKをかわして冷静に左足で流し込んで先制した。前半は終始ペースを握り、得点場面以外にも決定機は多かった。

今季初先発したDF山之内佑成が積極的に仕掛けて相手GKと1対1の場面を作ってシュートでゴールに迫り、折り返しでMF瀬川祐輔のシュート場面をお膳立て。

後半半ばにもシュートがクロスバーに弾かれる決定機を作り、MF中川敦瑛やMF小見洋太らもミドルシュートで相手ゴールを脅かした。

それだけに、柏のリカルド・ロドリゲス監督のコメントには悔しさが滲んだ。

「チャンスを作りながらもそれをゴールにつなげないと、今日のような流れになるのがサッカーだ」と指揮官。「少ないチャンスを相手に与えて、そこから失点して逆転された。自分たちで難しくしてしまった」

柏は昨季、最終節まで優勝争いに絡みながら2位でフィニッシュという好成績を残したが、今季は開幕戦をアウェイで川崎フロンターレに3-5で落とし、ヴェルディ戦の黒星で2連敗。勝ち点なしで地域リーグEAST順位表の最下位に位置している。

ロドリゲス監督は「現在、体調不良者やけが人が13～14人いる」と苦しいチーム事情の影響にも言及。

ヴェルディ戦では川崎戦からGKを含めて先発4人が入れ替わっていたが、次節は出場停止もある。ヴェルディ戦終了直前にDF原田亘が相手へのファウルで退場となった。

メンバーが変わる中でのプレーについて、柏のDF古賀太陽は「こういう時だからこそ、誰が出ても問題ないところを示さなきゃいけない」と強調。

「いろいろなメンバーが出て来る可能性がある中で、同じようなパフォーマンスを発揮していけるようなチームになっていけるよう、コミュニケーションの部分から突き詰めていきたい」と言った。

次節は2月21日、アウェイで昨季リーグを制した鹿島アントラーズと対戦する。



取材・文：木ノ原句望