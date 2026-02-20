ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺だと泣き止まないし腕痛いから代わって？」って3分しか抱っこし… 「俺だと泣き止まないし腕痛いから代わって？」って3分しか抱っこしてなくない!? 妻のお風呂中に育児交代を頼む夫を許せる？ 「俺だと泣き止まないし腕痛いから代わって？」って3分しか抱っこしてなくない!? 妻のお風呂中に育児交代を頼む夫を許せる？ 2026年2月20日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 育児を「手伝う」気すらない夫に、私のストレスは爆発寸前！夜泣き対応は3分で「腕が痛い」とギブアップ、都合が悪くなるとすぐに「体調不良」を訴えて…!?翌朝にはケロッと筋トレしている姿に、開いた口が塞がらない⋯！もう許せない⋯！嘘と仮病で逃げ続けた夫が直面することになる想像を絶する「代償」とは…？＞＞ 【まんが】夫は仮病常習犯!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫は仮病常習犯!? 「こんなに家事をしてるのに妻が怒るのはどうして!?」いつもイライラしてる妻が意味不明過ぎる！ 「お金なら援助するから小受しなさいよ」義母からのプレッシャーが怖い…！ 秀才な夫を持つ妻の苦悩