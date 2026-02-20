「大和証券Mリーグ2025-26」2月19日の第1試合で、EARTH JETS・三浦智博（連盟）が、その圧倒的な攻撃力で対局場を支配した。冷静沈着な打ち回しの末に潜ませた“闇夜の親倍満”。一瞬にして勝負を決定づける一撃に、ファンや実況席からは驚愕の声が上がった。

【映像】破壊力抜群！三浦智博、ダマテン親倍満が炸裂した場面

場面は南2局。5万1700点持ちのトップ目に立っていた親の三浦は、さらなる加点を目指して牙を研いでいた。配牌は役牌の白が対子、ドラの中が1枚孤立、さらにピンズで1面子と9筒が対子という形。ここから三浦のツモが冴えわたる。2巡目に7筒、3巡目に9筒、7巡目に6筒と、ピンズの有効牌を次々と引き入れ、8巡目には8筒を引いて一盃口を確定させた。

混一色だけでなく、対々和や三暗刻、さらには四暗刻まで見据える大チャンス。三浦はドラの中を最後まで抱えたままイーシャンテンを維持する。すると10巡目、狙い澄ましたかのようにその中を重ね、白と中のシャンポン待ちでテンパイを入れた。

待ちは山には残っていなかったが、三浦は静かにダマテンを選択。迎えた12巡目、三浦が1索をツモ切りすると、ソウズの混一色を目指していたBEAST X・中田花奈（連盟）がこれに反応してポン。テンパイを入れた中田の手から溢れ出したのは、無情にもドラの中だった。三浦は冷静に発声。中・混一色・一盃口・ドラ3、親の倍満2万4000点を直撃し、他者を寄せ付けないダントツの座を固めた。

この圧巻の仕上がりに、視聴者からは「引いちゃった！」「すごくない！？」「これはすごいわ」と驚きが広がり、「なんかカッコよく見える三浦」「覚醒ミュラー」「ダマの親倍は圧倒的！！」と、その勝負強さを称えるコメントが相次いだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

