4月4日よりユーロスペースほかにて全国順次公開されるドキュメンタリー映画『XiXi、私を踊る』の予告編が公開された。

本作は、台湾の女性監督ウー・ファンの初長編作品として7年をかけて製作されたドキュメンタリー映画。ホットドックス国際ドキュメンタリー映画祭や金馬奨といった世界的な映画祭で上映された。

台湾からベルリンに留学していたウー・ファン監督が、ベルリンで偶然出会った中国人のコンテンポラリーダンサーXiXi（シィシィ）。ただ独り、まるで自由な鳥のように踊っていた彼女の姿に強烈に惹かれた監督は、彼女の日常を撮影し始める。XiXi（シィシィ）はダンサーとしてヨーロッパを放浪しながら、自由な魂を探す旅をし続けていた。その姿はファンの眼には羽ばたくことを恐れぬ野生の鳥のように美しく映った。一方で、彼女は離婚した元夫のメデリックと連絡を取りながら、たまに会うことが許されている娘・ニナに対しては母として、惜しみなく愛情を注いでいた。しかし過去の人生には癒されぬ深い疵が潜むのをカメラは捉え始めていく。それはやがてファン監督自らの家族のトラウマとも向き合うきっかけともなるのだった……。

公開された予告編では、XiXi（シィシィ）が監督のウー・ファンの髪を刈り上げていくシーンから始まり、XiXiが葛藤しながらも自由を求めて踊る、躍動的で生命力を感じるシーンが捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）