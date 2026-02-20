瑞光<6279.T>がしっかり。１９日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。上限を５０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．８８％）、または５億５０００万円としており、取得期間は２月２４日から３月３日まで。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付けで取得する。



同時に、２６年２月期の連結業績予想について、最終利益を８億２０００万円から１９億８０００万円（前期７億８８００万円の赤字）へ上方修正した。ユニチカ<3103.T>からスパンレース不織布事業の譲受完了に伴い、第４四半期に負ののれん発生益２７億６０００万円程度を特別利益に計上する見込みであるという。なお、売上高は２２０億円から２１４億円（前期比７．３％増）へ、営業利益は１０億円から２億４０００万円（前期３億７００万円の赤字）へ下方修正した。同社及びイタリア子会社の受注済工番の出荷・検収が予定に対して大幅に遅れていることに加えて、新規受注工番の部品入荷スケジュールの遅延により工事進行基準売り上げの計上が翌期にずれ込むことが要因としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



