「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日正午現在で名村造船所<7014.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



２０日の東証スタンダード市場で、名村造が小幅安。同社は１２日取引終了後、２６年３月期の連結純利益予想を１５０億円から１８０億円（前期比３１．４％減）に見直した。新造船事業での原価低減効果に加え、為替の円安などが寄与する。高市政権が打ち出す１７戦略分野に「造船」が取り上げられるなど、同社を取り巻く環境は好転しており、株価は１８日に６０５０円の最高値をつけている。ただ、足もとでの株価上昇を受け利益確定売りも警戒されている様子だ。



