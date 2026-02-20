ふんわり鶏肉と白菜の甘みが優しい味わい【白菜蒸し鶏】
中国・四川省出身の人気インフルエンサー・ヤンチャン（楊小溪）さんが教える、本格中華料理レシピ。10年以上の試行錯誤を経て確立した、日本の家庭用コンロとフライパン、身近な調味料や食材で作ることができるレシピを紹介します。
「医食同源」のたくさんの知恵が込められているという中華料理。そのおいしさと奥深さを家庭で味わってみませんか？
※本記事はヤンチャン（楊小溪）著の書籍『お家で絶品中華 身近な食材で本場の味を作る』から一部抜粋・編集しました。
手軽でヘルシーな中国の家庭料理です。蒸すことで鶏肉のやわらかさと白菜の甘味を最大限に引き出します。仕上がりはあっさりとしていながらもうま味が凝縮。
ふんわりした鶏肉ととろける白菜のやさしい味わいが口に広がります。
材料（2人分）
鶏もも肉 … 200g
白菜 … 4 〜 5枚
A しょうゆ … 大さじ1
酒・オイスターソース・片栗粉 … 各小さじ1
砂糖 … 小さじ1/4
五香粉（お好みで） … 小さじ1/2
こしょう … 少々
しょうが（せん切り） … 少々
サラダ油 … 小さじ1
にんにく（みじん切り） … 小さじ1
小ねぎ（小口切り） … 大さじ1
しょうゆ・サラダ油 … 各大さじ1
作り方
1 鶏肉は食べやすい大きさに切り、Aを加えてよくもみ込み、20分ほどおく。白菜はよく洗い、葉の部分は大きめにちぎり、茎の太い部分は包丁で軽くたたいておく。
2 耐熱容器に白菜を敷き、鶏肉を均等に並べる。
3 鍋に湯を沸かし、蒸し器を置いて2を入れ、強火で12 〜 15分ほど蒸す（鶏肉に竹串を刺して透明な肉汁が出るまで）。
4 3を取り出し、にんにくと小ねぎを散らす。
5 フライパンにサラダ油を入れて熱し（煙が出る直前まで）、4の上からかけて香りを出す。最後にしょうゆを回しかける。
おいしく作るポイント
鶏もも肉は片栗粉と油を加えた下味をつけて水分を閉じ込め、強火で短時間蒸すのがポイントです。白菜から出る水分と鶏のスープが混ざり、うま味たっぷりの自然なだしになります。あっさり食べたい人は、蒸したそのままを食べてください。白菜以外にえのきだけ、厚揚げなどを加えると、ボリュームアップしたおかずになります。
◆レシピ表記について
計量単位は大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200ml、1合＝180ml、
ひとつかみ＝片手で軽く握る量、ひとつまみ＝親指、人差し指、中指の3本で軽くつまむ量です。
著者プロフィール
ヤンチャン（楊小溪）
中国四川省出身。2011年交換留学で来日、一橋大学大学院を修了。17年から中国のSNSで日本の情報を発信し、中国の人気ネット番組でMCを担当。19年からYouTubeで日本向けに中国語や中国文化などのコンテンツを配信。中国のSNSとYouTubeを合わせると計35万人以上のフォロワーを獲得している。NHK『テレビで中国語』『中国語！ナビ』などテレビ番組にも多数出演。東京・高円寺に店舗「ヤンチャン麻辣湯」も。著書に『33地域の暮らしと文化が丸わかり！ 中国大陸大全』（KADOKAWA）など。
著＝ヤンチャン（楊小溪）／『お家で絶品中華 身近な食材で本場の味を作る』