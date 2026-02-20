¤È¤êÆù¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ç±ÉÍÜÈ´·²¤ª¤«¤º¡Ö¥Ý¥ó¿Ý¥½¥Æ¡¼¡×¡Ö¤È¤í¤í¥°¥é¥¿¥ó¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨15ÉÊ¡Û±ÉÍÜËþÅÀ¡ªÎÐ¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤ª¤«¤º
´¨¤¤µ¨Àá¤Ï¡¢É÷¼Ù¤Ê¤É¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¯±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢´Å¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¿©¤Ù¤´¤í¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡£±ÉÍÜ²Á¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¤È¤êÆù¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¸ß¤¤¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¤ì¤ó¤³¤ó¤äÄ¹¤¤¤â¤Îº¬ºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊä¤¨¤ë¤ª¤«¤º2ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¸åÌ£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä2/3¸Ä(Ìó200g)
¡¦¤È¤ê¤â¤âÆù ¡ÄÂç1Ëç(Ìó300g)
¡¦¤ì¤ó¤³¤ó ¡Ä200g
¡¦¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¡ø¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø¤³¤·¤ç¤¦ ¡Ä¾¯¡¹
¡¡ø¿å ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦¥Ð¥¿¡¼
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï·Ô¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¤ì¤ó¤³¤ó¤Ï1cm¸ü¤µ¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê(ºÙ¤¤¾ì¹ç¤ÏÈ¾·îÀÚ¤ê)¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë¤µ¤Ã¤È¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤È¤êÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼15gÃæ²Ð¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢[1]¤òÆþ¤ì¤Æ¤È¤êÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤ÇÌó3Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬435kcal/±öÊ¬3.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¤·¤é¤¤¤Î¤ê¤³)
¢£¤È¤ê¤à¤Í¤Î¥µ¥¯¤Õ¤ï¥½¡¼¥¹¥°¥é¥¿¥ó
¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿Ä¹¤¤¤â¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä1/2¸Ä(Ìó150g)
¡¦¤È¤ê¤à¤ÍÆù(Èé¤Ê¤·) ¡Ä1Ëç(Ìó200g)
¡¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º ¡Ä30g
¡¦¤È¤í¤È¤í¥½¡¼¥¹
¡¡øÆ¦Æý(À®Ê¬ÌµÄ´À°) ¡Ä1/2¥«¥Ã¥×
¡¡øÄ¹¤¤¤â ¡Ä150g
¡¡øÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ(ðùÎ³) ¡Ä¾®¤µ¤¸2/3
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¦ÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ(ðùÎ³) ¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¡¦¥Ñ¥óÊ´
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢·Ô¤Ï¸ü¤á¤ËÈé¤ò¤à¤¤¤Æ5mm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Ä¹¤¤¤â¤Ï¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡¢»Ä¤ê¤Î¤È¤í¤È¤í¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤Èº®¤¼¤ë¡£¤È¤êÆù¤Ï¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¤¤Æ°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢ÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
2. ÂÑÇ®¤Î´ï¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤È¤êÆù¤ò½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó4Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
3. ¤½¤Î¤Þ¤ÞÌó1Ê¬¤ª¤¤¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤Ï¤º¤·¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ÇÄì¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿½Á¤±¤òµÛ¤¤¼è¤ë¡£¤È¤í¤È¤í¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥Ñ¥óÊ´¾®¤µ¤¸1¤Î½ç¤Ë»¶¤é¤·¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÉ½ÌÌ¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç6¡Á8Ê¬¾Æ¤¯¡£
(1¿ÍÊ¬268kcal/±öÊ¬1.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª)
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÈ©¹Ó¤ìÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢ÊØÈë¤äÅßÂÀ¤ê¤Î²ò¾Ã¤Ë¤â´üÂÔÂç¡£ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤ÊËèÆü¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¤Í¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¤·¤é¤¤¤Î¤ê¤³¡¢¾åÅç°¡µª¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¢ß·ÌÚ±û»Ò
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»