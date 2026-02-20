ヴァル研究所は2月19日に、通勤費管理のクラウドサービス「駅すぱあと 通勤費Web」の、リニューアルされた申請者向けスマートフォンページを公開した。



●現場スタッフにも使いやすい操作性



「駅すぱあと 通勤費Web」は、通勤経路の検索や通勤費の支給・払い戻しといった、通勤手当に関する煩雑な申請・管理業務を一元化するクラウドサービス。



今回の、申請者向けスマートフォンページのリニューアルは、通勤手当に関する業務の正確性向上と効率化をさらに推進すべく行われており、ページデザインの大幅な刷新によって、自分専用のPCを持たないスタッフでも、手軽に申請ができるようになった。



具体的なリニューアル内容としては、サイト全体のデザインを最適化して操作性を向上するとともに、スクロールを最小限に抑えることで、申請者の手間を大幅削減している。さらに、申請ミスを防止すべく経路表示をより見やすくした。