「いかなる形の人種差別も許されない」チェルシー指揮官がマドリーFWを巡る騒動に言及。発言が事実であれば「サッカー界に居場所はない」
チェルシーのリアム・ロシニア監督が、チャンピオンズリーグ（CL）で起きた騒動に言及した。現地２月20日、英公共放送『BBC』が伝えている。
17日に開催されたCLのノックアウトフェーズ・プレーオフ第１レグで、レアル・マドリーとベンフィカが対戦し、前者が１−０で勝利した。
この一戦で、ベンフィカの選手による人種差別的な発言の疑惑が浮上した。
50分にFWヴィニシウス・ジュニオールが得点を挙げ、コーナーフラッグ付近でゴールセレブレーションを披露。ベンフィカの選手の反感を買ったか、両者は小競り合いに。その後、ヴィニシウスがベンフィカのFWジャンルカ・プレスティアンニから人種差別的な発言を受けたと主審に猛アピール。試合は一時中断する事態となった。
試合後、マドリーのキリアン・エムバペらはプレスティアンニを非難。これに対し、プレスティアンニは自身のインスタグラムのストーリーを通じて、疑惑を否定していた。
また、19日にマドリーは公式サイトでUEFAに「事件に関するすべての証拠を提出した」と公表した。
『BBC』によると、ロシニア監督は一連の騒動について「もし選手、コーチ、監督の誰かが人種差別の罪を犯したと判明すれば、その人物はサッカー界に居場所はない。本当に腹立たしい。フットボールだけでなく、社会において、いかなる形の人種差別も許されない」と語った。
さらに「ヴィニシウス・ジュニオールのような選手が動揺しているのを見れば、それなりの理由がある」と慮る指揮官は、自身も過去に人種差別を受けた経験を踏まえ、次のように述べる。
「人々が理解しなければならないのは、誇りに思うべき事柄で非難されると、想像を絶するような耐え難い気持ちになるんだ」
同じ痛みを共有するからこそ、思うところがあったのだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
