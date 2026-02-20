&TEAM（エンティーム）のNICHOLAS（ニコラス）とJO（ジョウ）が、俳優の板垣李光人、渡邊圭祐、松田龍平と並んでファッションショーを鑑賞する様子がキャッチされ、話題を集めている。

【動画】&TEAMニコラス＆ジョー、板垣李光人、松田龍平、渡邊圭祐がエルメスショーで並ぶ！【写真】斎藤工、エルメスCEOとの3ショット

■&TEAMニコラス＆ジョー、ロングコートを着こなして板垣李光人の隣に

ニコラスとジョーは、2月18日に行われたエルメス（HERMÈS）のファッションショーイベント「BRIDGE OF LIGHT」に出席。ニコラスはベージュのトレンチコート、ジョーはチェック柄ロングコートを長身でさらりと上品に着こなし、ポイントとして首にスカーフを巻いた。

ショー会場では並んで座るニコラス、ジョーの隣に、ハイトーンヘアが目を引く板垣李光人が座る。さらにその隣にムートンジャケットを羽織った渡邊圭祐、黒縁メガネ姿の松田龍平が並び、豪華な面々が横一列に腰掛けた。

SNSでは「李光人くんのお隣だ！」「ジョー、ニコと李光人くんが隣同士なんて最高すぎる！」「めちゃくちゃ豪華な並び」「2人ともロングコートかっこよすぎ…」「ランウェイ出てほしい」「ビジュ好き過ぎる！」「モデルズすぎる」と話題を集めている。

■&TEAMニコラス＆ジョーが斎藤工、エルメスCEOと並ぶ

なお&TEAMのInstagramでは、この日のふたりのショットを公開。銀座の夜景をバックにした上品な姿の他、エルメスのCEOであるアクセル・デュマ氏（4枚目）、そしてショーでモデルを務めた俳優の斎藤工との3ショット（5枚目）も公開された。