2月21・22・23日に“K-POP男性グループ最速”となる3日間の東京ドーム公演を控えるRIIZE（ライズ）のSUNGCHAN（ソンチャン）が、韓国の雑誌『Allure Magazine Korea』3月号の表紙に登場。3種類の単独表紙カットとグラビアが公開され、端正で華やかなビジュアルが大きな注目を集めている。

【写真】RIIZEソンチャンの端正な美貌際立つ3種類の表紙カット （3本）／オールブラックコーデに、白タンク…多彩な魅力のグラビア【動画】2021年に同誌で初単独グラビアを撮影。あどけなさ残るビハインド

■RIIZEソンチャンの“吸い込まれそうな眼差し” 3種類の表紙カットが解禁

185cmの長身に、甘さを含んだ端正な顔立ちが魅力のソンチャン。今回の撮影では、ハイジュエリーブランド・Messika（メシカ）のジュエリーをまとい、クールかつラグジュアリーな存在感を放った。

1枚目の表紙は、彫刻のように整った美しい顔立ちと手元を大胆にクローズアップ。腕に浮かぶ血管まで感じさせるリアルな肌の質感と、まっすぐに射抜くような視線に思わず息をのむ。

続くカットでは、濡れ感のあるアップバングヘアに、ベージュのノースリーブトップスを着用。濃いまつ毛で縁取られた瞳が陰影の中で際立ち、艶やかな色気を漂わせる。

3枚目は、デニムジャケット姿でソファに寄りかかる表紙カットを収めた撮影動画。真剣な眼差しでカメラを見つめながら、ふと浮かべる柔らかな笑みに、普段の朗らかな一面も垣間見える。

SNSでは「単独表紙おめでとう！」「美しすぎて震える」「かっこよすぎて言葉が出ない」「どれもビジュ最高峰」「普段の明るい笑顔との振り幅がすごい」「3種類全部予約するしかない」など、称賛の声が相次いでいる。

■RIIZEソンチャンの“美”を多角的に切り取るグラビア

そのほかにも、美しい鎖骨が際立つオールブラックコーデ、逞しい腕を披露した白のタンクトップ姿、ブルーシャツで見せる凛々しい表情、美しい後ろ姿の全身ショット、吸い込まれそうな瞳のドアップなど、多彩なカットが公開された。なお、誌面では18ページに渡り、グラビアとインタビューが掲載されることが予告されている。

■動画：2021年、初単独グラビア撮影でのまだあどけなさ残るソンチャン